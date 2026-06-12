Společnost Teplo Hlučín převezme většinu městských bytových domů v Hlučíně

Město Hlučín na Opavsku převede většinu svých bytových domů do vlastnictví městské společnosti Teplo Hlučín. Ta bude po dokončení převodů spravovat 826 bytů, ve kterých žije přibližně 1400 nájemníků. Jde zhruba o čtvrtinu všech bytů ve městě. ČTK to dnes řekla Andrea Vojkovská z tiskového oddělení města. Převod 20 domů se 174 byty, který ve čtvrtek schválili zastupitelé, navazuje na letošní převzetí 527 bytů od společnosti Heimstaden.
Radnice před časem koupila 527 bytů v 53 domech na sídlišti OKD, za které Heimstadenu zaplatila více než 600 milionů korun. Ty už jsou v majetku společnosti Teplo Hlučín. Nyní radnice do vlastnictví Tepla Hlučín převede byty, které město vlastní historicky. Vznikne tak jeden velký bytový fond. "Cílem je sjednotit správu bytového fondu pod jednu městskou společnost tak, aby prostředky z nájemného směřovaly především do oprav, modernizací a dalšího rozvoje městského bydlení. Výsledkem bude kvalitnější a dlouhodobě udržitelné bydlení pro stovky hlučínských domácností," uvedla Vojkovská.
Převod se nyní týká 20 bytových domů se 174 jednotkami. Tři další domy zatím zůstanou ve vlastnictví města kvůli podmínkám dotačních programů a budou převedeny až po uplynutí doby udržitelnosti, poslední z nich nejpozději v roce 2035.
Po převodu bude město nadále jediným vlastníkem společnosti Teplo Hlučín, a zachová si tak plnou kontrolu nad hospodařením i budoucím směřováním bytového fondu. Majetek zůstane nepřímo v rukou města, které bude podle Vojkovské prostřednictvím své společnosti rozhodovat o jeho správě, investicích i dalším rozvoji.