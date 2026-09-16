Spolek Bludný kámen se po téměř 20 letech vrací do opavského Domu umění

Po téměř 20 letech se do opavského Domu umění vrátí spolek Bludný kámen. Výstava nazvaná Bludný kámen: Malá domů začne 15. října a potrvá do 14. února 2027. Kromě Domu umění projekt zavede návštěvníky také do kostela svatého Václava, Galerie Cella a veřejného prostoru Opavy. Výstava má představit současné podoby experimentálního a konceptuálního umění. Autory děl pořadatelé zatím tají. ČTK to za organizátory dnes řekla Lenka Bergerová.
"Výstava má připomenout způsob práce spolku, který od svého vzniku v roce 1995 výrazně ovlivňuje kulturní dění v Opavě a Ostravě. Součástí projektu bude také archivní část, performance, zvukové události, koncerty a literární čtení. V prostoru výstavy vznikne také funkční čajovna, která odkazuje k původnímu sídlu Bludného kamene," uvedla.
Jedním z principů výstavy je sdílené kurátorství. Autoři koncepce Jakub Frank, Matěj Frank a Martin Klimeš přizvali více než 30 dalších kurátorů a kurátorek. Pro hlavní skupinovou část výstavy jich vybrali 25. Každý z nich zvolil jedno dílo, které mělo navázat na dílo předchozího kurátora. Vznikl tak řetězec výběrů, jehož počátečním bodem jsou kresby opavského rodáka Dušana Chládka.
"Seznam umělců a umělkyň zatím zůstává tajný. Zveřejňujeme seznam kurátorů a kurátorek, s nimiž jsme na výstavě spolupracovali a kteří díla vybírali kus po kuse," uvedl za spolek Jakub Frank. Podle něj výstava nabídne různé podoby současného výtvarného a audiovizuálního umění a propojí výrazná jména s méně známými autory.
Spolek Bludný kámen vznikl v roce 1995 jako univerzitní klub a čajovna. V letech 1999 až 2008 provozoval opavský Dům umění, kde během deseti let uspořádal přibližně 250 výstav. Kromě současného vizuálního umění se věnuje také experimentální hudbě, zvukovým projektům, performancím a literatuře. V současnosti působí především v opavské Galerii Cella a pořádá také kulturní program na Kozmických ptačích loukách. V roce 2024 získal za dlouholetý přínos nezávislému a experimentálnímu umění cenu Kalený Jantar.