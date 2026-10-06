Spolek Bludný kámen se téměř po 20 letech vrací do opavského Domu umění

Spolek Bludný kámen se téměř po dvaceti letech vrací do opavského Domu umění. Výstava Malá domů, která připomene 30 let působení spolku v Opavě a Ostravě, se uskuteční od 16. října do 14. února 2027. Nebude retrospektivou, ale současným výstavním projektem založeným na sdíleném kurátorství. Vedle Domu umění zasáhne také kostel sv. Václava, Galerii Cella a veřejný prostor Opavy. ČTK to dnes řekla ředitelka Opavské kulturní organizace Jana Týlová.
Bludný kámen vznikl v roce 1995 jako univerzitní klub a čajovna a postupně se stal jedním z center alternativní kultury v Opavě. Zaměřuje se na současné výtvarné umění, experimentální hudbu, zvukové projekty, performance a literaturu. V letech 1999 až 2008 provozoval městský Dům umění, kde za deset let uspořádal přibližně 250 výstav. Dnes působí především v Galerii Cella a pořádá také (ne)festival na Kozmických ptačích loukách. V roce 2024 získal cenu Kalený Jantar za dlouhodobý přínos nezávislému a experimentálnímu umění.
Na výstavě spolupracovalo více než 30 kurátorů a kurátorek. Pro hlavní skupinovou část bylo osloveno 25 z nich, přičemž každý vybral jedno dílo, které mělo navázat na výběr předchozího kurátora. Vznikl tak řetězec kurátorských rozhodnutí. Výchozím dílem byla série kreseb opavského rodáka Dušana Chládka. Jména zastoupených umělců pořadatelé předem nezveřejňují.
"Všechno to začalo losováním a jedinou pevně danou věcí bylo počáteční dílo opavského rodáka Dušana Chládka. Zbytek už se děje jaksi bez záruky," uvedl spoluautor koncepce Jakub Frank.
Součástí čtyřměsíčního projektu bude také čajovna odkazující k prvním letům existence spolku. Publikace XXXBK: Moréna prostřednictvím textů historiků a historiček umění, členů spolku a jeho spolupracovníků mapuje třicet let činnosti Bludného kamene.