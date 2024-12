Správa železnic chystá výkupy pozemků pro vysokorychlostní trať

„Majitelům pozemků jsme zaslali dopisy obsahující informace o záměru a dotazník, jehož cílem je zjistit jejich ochotu k prodeji. Vítěz zakázky pak povede s vlastníky podrobný dialog a poskytne jim podporu pro hladký průběh výkupu,“ uvedl Jakub Bazgier, ředitel Stavební správy VRT Správy železnic.

Sám proces výkupu může začít až po získání kladného stanoviska v rámci posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). Teprve poté bude možné přesně určit rozsah záborů. Pozemky nepotřebné pro stavbu by následně měly zůstat ve vlastnictví původních majitelů, ale i tomuto bylo v některých dřívějších případech jinak.

Podle plánů ministerstva dopravy by stavba úseku VRT Moravská brána měla začít v roce 2028, první vlaky by mohly vyjet v roce 2033. Ve stejném roce by měla být zprovozněna i trasa Brno–Břeclav–Vídeň.

Vlaky na trati Praha–Brno–Ostrava–Katovice by měly podle ministerstva začít jezdit mezi roky 2035 až 2036. Celkově se na stavbu úseku Moravská brána s délkou 91 kilometrů počítá s částkou 96 miliard korun.

Cena za pozemky bude vyšší než obvyklá

Cena pozemků na trase VRT má být stanovena na základě znaleckého posudku. U zemědělské půdy a lesů bude podle zákona činit osminásobek obvyklé ceny, zatímco u stavebních pozemků jedenapůlnásobek. V případě dočasně užitých pozemků, například pro přístup na staveniště, budou uzavírány samostatné smlouvy.

„Cílem je transparentní a hladký proces výkupu, který bere v potaz oprávněné zájmy majitelů,“ dodal Bazgier s tím, že Správa železnic chce předejít možným komplikacím, které se v minulosti objevovaly při přípravě jiných infrastrukturních projektů.

„Vlaky pojedou až 320 kilometrů v hodině a výrazně zkrátí cestovní dobu mezi Ostravou, Prahou a dalšími městy. Na přípravu projektové dokumentace a archeologický průzkum naváže zadání PPP projektu,“ řekl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Soukromí investoři se mají podílet jak na stavbě, tak i na provozu tratě.