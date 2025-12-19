Kamery pomohly dopadnout sprejera, v Kopřivnici pomaloval i sídlo policie

Dalibor Maňas
  10:52aktualizováno  10:52
Sprejer v Kopřivnici, který má na svědomí pomalování bílé betonové Lašské brány na zrekonstruovaném náměstí, ale také fasád domů ve městě, zřejmě zapomněl, že ho mohou natočit kamery. I proto ho policisté záhy dopadli.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

O víkendu na konci září přijali policisté z Kopřivnice oznámení od kolegů z městské policie o poškození Lašské brány stojící na Novém náměstí v Kopřivnici.

„Strážník tehdy zaznamenal na městském kamerovém systému muže, který se zde pohyboval, a po jeho odchodu bylo zřejmé, že tento betonový monument zůstal poškozen posprejováním,“ uvedla policejní mluvčí Kateřina Kubzová.

„Policejní hlídce ani strážníkům se po příjezdu na místo již nepodařilo muže dohledat, ale mohli na kamerových záznamech alespoň vytrasovat směr jeho dalšího pohybu,“ poznamenala.

Kopřivnický strážník zaznamenal na městském kamerovém systému muže, který se podezřele pohyboval kolem skulptury, a po jeho odchodu bylo zřejmé, že betonový monument posprejoval.
Kopřivnický strážník zaznamenal na městském kamerovém systému muže, který se podezřele pohyboval kolem skulptury, a po jeho odchodu bylo zřejmé, že betonový monument posprejoval.
Kopřivnický strážník zaznamenal na městském kamerovém systému muže, který se podezřele pohyboval kolem skulptury, a po jeho odchodu bylo zřejmé, že betonový monument posprejoval.
Kopřivnický strážník zaznamenal na městském kamerovém systému muže, který se podezřele pohyboval kolem skulptury, a po jeho odchodu bylo zřejmé, že betonový monument posprejoval.
4 fotografie

Následující den přijali policisté další oznámení o posprejování fasád několika panelových domů a zděných pilířů objektu v Kopřivnici.

„Pozornosti sprejera neunikla ani budova policistů. I ta byla poškozena nasprejovaným nápisem. Policistům netrvalo dlouho, aby zjistili totožnost podezřelého.“

Za viníka policisté označili 36letého muže. „V minulosti byl za obdobnou trestnou činnost odsouzen. U výslechu se doznal a litoval svých činů. Jeho řádění mělo předcházet posilnění alkoholem,“ uvedla mluvčí.

Celková škoda na majetku přesahuje 27 tisíc korun. „Policisté v těchto dnech muži ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci, za což mu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok,“ řekla Kubzová.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě

Trafostanice v ulici Hořejší nábřeží (Smíchov)

Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech vlaků. V Praze se stále častěji objevuje opačný trend. Dříve nevzhledná či zanedbaná místa se mění v...

KVÍZ: Jak dobře znáte vánoční filmy?

Z filmu Pelíšky

Vánoce jsou časem radosti, pohody a samozřejmě i nezapomenutelných filmů. Připravili jsme pro vás lehce poťouchlý kvíz, který prověří vaše znalosti o klasických i moderních, českých i zahraničních,...

Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů

Palác Lažanských. Žil tady i Bedřich Smetana.

Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do Athén. V českých poměrech nošením dříví do lesa. Když ale jdete dům od domu, uvědomujete si smutnou...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem

Tento chlapec zveřejnil video, ve kterém komentuje zápas NBA se slovy six-seven.

Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje, že i zcela nesmyslné virály mohou ovládnout globální trendlists. Zájem navíc živí i samotný Google,...

Máte Lítačku v mobilu? Kvůli špatně zvolené fotce vám mohou revizoři v Praze znepříjemnit život

Aplikace PID lítačka

V příštím roce definitivně končí platnost části karet Lítačka, které už se dvakrát dočkaly prodloužení. Výměna se dotkne jen cestujících s kartami z roku 2016. Žádat jde osobně či on-line, nová karta...

Nemocnice Jihlava omezila kvůli epidemii respiračních nemocí návštěvy

ilustrační snímek

Jihlavská nemocnice omezila kvůli epidemii respiračních nemocí návštěvy pacientů. Nebudou denně, ale jen v některých dnech. Opatření má platnost do 5. ledna...

19. prosince 2025  10:53,  aktualizováno  10:53

Pardubice plánují obnovu sportoviště na Slovanech, čekají na směnu pozemků

ilustrační snímek

Město Pardubice patrně do několika let díky směně pozemků získá do svého majetku sportovní areál na Slovanech. Zchátralé sportoviště chce opravit, dopředu si...

19. prosince 2025  10:44,  aktualizováno  10:44

Zoo Brno přišla o tygřici Satu, kterou mohli návštěvníci vídat 20 let

ilustrační snímek

Zoo Brno přišla tento týden o tygřici, kterou zde návštěvníci mohli vídat 20 let. Samici tygra sumaterského Satu musel veterinář kvůli jejímu zhoršenému...

19. prosince 2025  10:30,  aktualizováno  10:30

Po rekonstrukci se otevírá stanice metra Pankrác, o sedmnáct dní dřív, než byl plán

Po jedenáctiměsíční rekonstrukci skončila oprava stanice metra Pankrác. (19....

Po téměř roční rekonstrukci se odpoledne pro cestující v Praze znovu otevře stanice metra Pankrác na trase C. První souprava by tu měla zastavit po 14. hodině. Stanice bude nově fungovat také jako...

19. prosince 2025  12:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nejvyšší správní soud na návrh vlády rozpustil neparlamentní Hnutí PES

ilustrační snímek

Nejvyšší správní soud (NSS) na návrh vlády rozpustil neparlamentní Hnutí PES se sídlem v Jincích na Příbramsku. Důvodem jsou nedodané výroční finanční zprávy....

19. prosince 2025  10:28,  aktualizováno  10:28

Ostravská zoo odchovává mládě karakala, v Evropě jich ubývá

OstravskĂˇ zoo odchovĂˇvĂˇ mlĂˇdÄ› karakala, v EvropÄ› jich ubĂ˝vĂˇ

Zoo Ostrava odchovává mládě karakala. Populace těchto kočkovitých šelem v evropských zahradách se v posledních letech výrazně zmenšila a odchovy nejsou nijak...

19. prosince 2025  10:20,  aktualizováno  10:20

Už je to 25 let. Spuštění temelínské elektrárny provázely protesty Rakušanů

Jaroslav Sýbek s aparátem fotil i start jaderné elektrárny v Temelíně. Na...

Od roku 2000 vyrobila Jaderná elektrárna Temelín tolik elektrické energie, že by to vystačilo celé České republice na šest let. V těchto dnech si tam připomínají významné výročí, je to čtvrt století...

19. prosince 2025  11:52,  aktualizováno  11:52

Pálenice v bývalé prádelně. Muž na Zlínsku vyráběl alkohol v žalostných podmínkách

Celníci na Zlínsku objevili nelegální pálenici, zabavili i demižony s...

Nelegální pálenici nacházející se v bývalé prádelně u domu na Zlínsku odhalili před několika dny celníci. Zabavili kompletní destilační zařízení a také vypálené ovocné destiláty, celkem 49 litrů...

19. prosince 2025  11:52,  aktualizováno  11:52

Havlíčkobrodští Bruslaři pomáhají, v sobotu budou hrát pro první nádech

Hokejisté BK Havlíčkův Brod (v bílém) při zápase s Milevskem.

Po dvou vítězných výjezdech (4:2 a 5:2) se zítra vracejí druholigoví havlíčkobrodští hokejisté znovu na domácí led. Na první pohled půjde o běžný zápas, v němž druzí Bruslaři přivítají čtvrtou Kobru...

19. prosince 2025  11:52,  aktualizováno  11:52

Globální hřiště: Fans Festival 2026 společnosti Haier propojuje sport, technologie a komunitu

19. prosince 2025  11:49

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Dětská kniha pokřtěná vodou z Jeseníků zaplnila hotel Petrovy Kameny

19. prosince 2025  11:48

Plzeň bude příští rok investovat do svých základních škol stovky milionů korun

ilustrační snímek

Plzeň investuje příští rok do svých základních škol stovky milionů korun. Hlavními akcemi budou zahájení stavby nové tělocvičny na 22. základní škole (ZŠ) na...

19. prosince 2025  10:13,  aktualizováno  10:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.