SrdcOVA nabízí v Ostravě koalici bez ANO, možní partneři jí nejsou nakloněni

Uskupení srdcOVA tvořené ODS, lidovci, TOP 09 a nestraníky nabídlo ve třetím největším městě republiky Starostům pro Ostravu a hnutí Ostravak koalici bez vítězného ANO. Starostům srdcOVA nabídla i možnost získat místo primátora. Ani Starostové ani hnutí Ostravak ale změně v současné situaci nejsou nakloněny, řekli dnes ČTK jejich zástupci.
V Ostravě už dříve vznikla dohoda na koalici mezi ANO, Starosty pro Ostravu a Ostravakem. Všechna tři tato uskupení působí ve vedení města už v současnosti a v pětapadesátičlenném zastupitelstvu mají mít většinu 37 mandátů. Primátorem se má stát lídr ostravského ANO Richard Vereš. Ten dnes večer novinářům rozeslal informaci o tom, že koaliční smlouva mezi ANO, Starosty pro Ostravu a Ostravakem bude podepsána ve čtvrtek v 09:00.
Lídři Starostů pro Ostravu i Ostravaka v rozhovoru s ČTK kritizovali postup uskupení srdcOVA při koaličním vyjednávání.
Současný primátor krajského města a lídr srdcOVA Jan Dohnal (ODS) dnes ČTK sdělil, že Starostům nabízí pět míst v jedenáctičlenné městské radě včetně primátorského postu, případně šest míst v radě. Hnutí Ostravak pak minimálně stejné zastoupení jako v koalici s ANO, tedy dva zástupce. Oba partnery vyzval, aby nabídku ve svých zastupitelských klubech projednali a vrátili se k jednacímu stolu.
"Nabízíme Starostům možnost vést Ostravu s vlastním primátorem, nebo získat většinu v radě města. Naše nabídka vytváří prostor pro společnou koalici a prosazení podstatné části jejich programu," řekl Dohnal. Uvedl, že nabídka uskupení srdcOVA umožňuje Starostům v obou variantách silnější zastoupení než v dojednané koalici s ANO. Primátor se domnívá, že prostor pro jednání stále existuje, protože ustavující zasedání zastupitelstva by se podle předpokladu mělo uskutečnit až 9. listopadu.
Lídr Starostů pro Ostravu a nynější primátorův náměstek Aleš Boháč ČTK řekl, že tuto nabídku dosud neviděl. "Pokud pošle nabídku do médií, a ne k nám, tak se k ní těžko mohu vyjádřit. Nicméně za poslední dobu je každý den nějaká nabídka od srdcOVE, ale na všechny strany. Pro nás kroky vyjednávacího týmu a ODS jsou schizofrenní, jim už podle mně žádná politická strana v zastupitelstvu nevěří," uvedl Boháč.
Právě Boháč obvinil už v počátku koaličních vyjednávání Dohnala z toho, že se je snažil obejít a vytvořit koalici s ANO, což ale primátor popřel. "Jako první začali jednat s ANO a jako první mu nabídli spolupráci, kde Starostové prostě nebyli. Za nás prostě udělal vyjednávací chyby," řekl Boháč.
Obdobně situaci vnímá i lídr hnutí Ostravak Lukáš Semerák. Podobně jako Boháč ČTK řekl, že srdcOVA chybovala v koaličních vyjednáváních. Po konfliktu mezi Boháčem a Dohnalem totiž v Ostravě vznikl nejprve dvojblok ANO a Starostů pro Ostravu, kteří k sobě hledali třetího koaličního partnera. Podle Semeráka je tento dvojblok pevný a hnutí Ostravak nemá příliš šanci situaci ovlivnit. Ostravak byl ochotný o jiných variantách jednat v případě, že by tento dvojblok přestal existovat. "Dneska jsme dvakrát mluvil s Alešem Boháčem a řekl mi, že je s ANO domluvený a nebude se s nikým bavit. Pokud to tak bude, tak co s tím máme dělat my?" řekl Semerák.