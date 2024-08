Radary městům vydělávají desítky milionů, rekordman jel téměř stopadesátkou

V kopřivnické místní části Lubina po silnici I/58 projede v úseku kolem kruhového objezdu okolo deseti tisíc aut denně. I když je hned vedle škola a přechod pro chodce, někteří řidiči dokážou hned za rondelem pořádně šlápnout na plyn.

Od zmíněné křižovatky pouhých dvě stě metrů vzdálený radar loni zaznamenal 17 tisíc případů překročení rychlosti, o rok dříve jich bylo dokonce o tisícovku více. A to tam radar nehlídá celý rok. Kopřivničtí mají stojany na třech místech, přičemž zařízení měřící rychlost pravidelně přemisťují z jedné lokality do druhé.

Kopřivnice začala první radar provozovat v roce 2018 v Záhumenní ulici. Postupně přibyly další dva úseky – výpadovka na Závišice a už zmíněná Lubina. „Orientačně se dá určit, kde jsou již řidiči na radar zvyklí, a podle toho se i měřicí zařízení stěhuje,“ uvedla mluvčí kopřivnické radnice Lucie Macháčková.

Kromě zklidnění dopravy je měření i výrazným příspěvkem do městské kasy. „Ročně na pokutách vybereme přes jedenáct milionů korun, dohromady už to bylo přes čtyřicet milionů,“ konstatovala Macháčková. Peníze se podle jejích slov vracejí do dopravní infrastruktury, zejména budování a oprav silnic a chodníků.

Rekordman jel v obci 144 kilometrů v hodině

Tři stojany s jedním střídajícím se radarem mají také v Novém Jičíně. Tam začali měřit v roce 2020 v Revoluční a poté v Palackého ulici. Loni přibyl radar v místní části Bludovice. Přes kratší dobu tam vybrali už přes 40 milionů korun.

„V průměru jsme každý rok zaznamenali přes dvanáct tisíc přestupků. Ročně na pokutách vybereme v průměru 7,2 milionu korun,“ sdělila vedoucí odboru přestupkových agend na novojičínské radnici Bohuslava Černá. Dodala, že letos už zaevidovali 16 658 překročení rychlosti a vybrali 11,4 milionu korun. A zmínila i největšího rekordmana – v březnu jel v obci rychlostí 144 kilometrů v hodině.

Pouhé dva roky funguje radar ve Velkých Albrechticích na Vítkovsku. Hlídá rychlost na hlavním tahu mezi Novým Jičínem a Opavou.

„Za prvního půl roku provozu zaznamenal sedmnáct tisíc přestupků. Loni to byl skoro stejný počet, letos zatím jen pět tisíc, ale je to ovlivněno opravou zdejší silnice,“ uvedl Jakub Cihlář, starosta Vítkova, jenž přestupkovou agendu zpracovává. Dohromady do rozpočtu města šlo už 31,7 milionu korun.

V Opavě měří průměrnou rychlost

Letošní novinkou je měření rychlosti v Opavě – od února ve Vlaštovičkách, druhý radar začal v srpnu fungovat v Opavské ulici v Malých Hošticích. „Jedná se o měření průměrné rychlosti při průjezdu vozidla určenou zónou,“ upřesnil ředitel Městské policie v Opavě Jiří Klein.

Ve Vlaštovičkách zachytilo měření od února do července 8 245 přestupků, v Malých Hošticích v srpnu 562. „Ve Vlaštovičkách jsou přitom častá překročení i o čtyřicet kilometrů v hodině,“ dodal Klein.

Stacionární radary plánuje i Frýdek-Místek. „Máme vytipováno několik míst, například u škol, na výpadovkách. Počítáme se třemi čtyřmi stojany a jedním radarem, který budeme přesouvat,“ sdělil primátor Frýdku-Místku Petr Korč. Měření začne zřejmě až v příštím roce.

Lepší je pokuta na místě, říká odborník

Podle Pavla Blahuta, krajského koordinátora BESIP, mají stacionární radary i řadu nevýhod. „Během krátké doby jsou ve všech mapách, takže řidiči o nich předem vědí. Druhá věc je, že u radaru sice zpomalí, ale jakmile jej přejedou, opět zrychlí,“ popsal Blahut.

Horší je i jejich výchovný dopad. „Úplně jinak na řidiče zapůsobí, když jej zastaví dopravní hlídka a na místě mu sebere body a dá pokutu, než když pokuta přijde poštou až měsíc dva po přestupku,“ domnívá se Blahut.

Statistiky však ukazují, že počty přestupků v místě měření klesají. „V prvních třech letech měření se pravidelně snižoval počet zachycených přestupků,“ uvedla za Nový Jičín Bohuslava Černá s tím, že znovu začal růst loni po spuštění měření v Bludovicích.