O Nové Bazaly budou soutěžit čtyři zájemci, navrhují stadion pro 20 tisíc diváků

  15:32aktualizováno  15:32
O projektování nového fotbalového stadionu na Bazalech mají zájem čtyři architektonické týmy. Termín pro podání přihlášek vypršel, výběrová porota zasedne koncem října. Město má ambici, aby takzvané Nové Bazaly byly nejlepším fotbalovým stadionem v republice a zároveň výjimečnou architektonickou dominantou Ostravy.
Baník Ostrava se z Vítkovic přesune zpátky na Bazaly, kde má od roku 2029 růst stadion pro dvacet tisíc lidí, nová dominanta města. Fanoušci se nemohou dočkat už teď: než se sobotní hit kola se Spartou rozjel, vytasili se s choreem, které připomínalo, že návrat proběhne přesně sedmdesát let poté, co se klub na Bazalech uhnízdil poprvé.

„V termínu byly podány čtyři soutěžní návrhy, tedy podali je všichni účastníci soutěže vyzvaní do její druhé fáze,“ uvedl primátor Jan Dohnal.

Zástupci města na projekt Nových Bazalů vypsali užší, dvoufázovou a anonymní architektonickou soutěž. Do té se v počátcích přihlásilo bezmála třicet studií z celého světa. Ostravští radní počet účastníků zúžili na základě doporučení odborné poroty. Čtyři zájemce rovnou vyzvali, aby se přihlásili. Nikdo další do pondělního odpoledne, kdy skončil daný termín, nepřibyl.

Nové Bazaly chce navrhnout 29 studií z celého světa, stavět se má za pět let

Nyní budou úředníci jednat s autory nejlépe hodnocených návrhů. Vítěz získá zakázku na projektovou dokumentaci včetně autorského dozoru. Předpokládaná hodnota této části zakázky je 155 milionů korun bez DPH.

Zástupci Ostravy v zadání požadují fotbalový stadion s kapacitou 19 500 až 20 tisíc sedících diváků a 450 až 500 parkovacích míst. Náklady na stavbu odhadují na 2,5 miliardy korun bez DPH.

Pro projekt je vedle samotné stavby stadionu důležité i napojení areálu na městskou hromadnou dopravu. Součástí plánovaných úprav je i nový kruhový objezd v Českobratrské ulici v místě napojení areálu, který má zajistit hlavní vjezd na stadion a výjezd z něj.

Bazaly končí! Ostravští fotbalisté se budou stěhovat nastálo do Vítkovic

Stadion má vzniknout na pro fotbal historickém místě – na Bazalech, kde nyní stojí tréninkové centrum, které využívá Baník Ostrava.

„U podaných návrhů teď budeme zkoumat splnění podmínek a současně připravovat podklady pro zasedání poroty 23. a 24. října,“ doplnil Jan Dohnal další plánovaný vývoj.

