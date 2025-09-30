„V termínu byly podány čtyři soutěžní návrhy, tedy podali je všichni účastníci soutěže vyzvaní do její druhé fáze,“ uvedl primátor Jan Dohnal.
Zástupci města na projekt Nových Bazalů vypsali užší, dvoufázovou a anonymní architektonickou soutěž. Do té se v počátcích přihlásilo bezmála třicet studií z celého světa. Ostravští radní počet účastníků zúžili na základě doporučení odborné poroty. Čtyři zájemce rovnou vyzvali, aby se přihlásili. Nikdo další do pondělního odpoledne, kdy skončil daný termín, nepřibyl.
Nyní budou úředníci jednat s autory nejlépe hodnocených návrhů. Vítěz získá zakázku na projektovou dokumentaci včetně autorského dozoru. Předpokládaná hodnota této části zakázky je 155 milionů korun bez DPH.
Zástupci Ostravy v zadání požadují fotbalový stadion s kapacitou 19 500 až 20 tisíc sedících diváků a 450 až 500 parkovacích míst. Náklady na stavbu odhadují na 2,5 miliardy korun bez DPH.
Pro projekt je vedle samotné stavby stadionu důležité i napojení areálu na městskou hromadnou dopravu. Součástí plánovaných úprav je i nový kruhový objezd v Českobratrské ulici v místě napojení areálu, který má zajistit hlavní vjezd na stadion a výjezd z něj.
Stadion má vzniknout na pro fotbal historickém místě – na Bazalech, kde nyní stojí tréninkové centrum, které využívá Baník Ostrava.
„U podaných návrhů teď budeme zkoumat splnění podmínek a současně připravovat podklady pro zasedání poroty 23. a 24. října,“ doplnil Jan Dohnal další plánovaný vývoj.