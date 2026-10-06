Staré Heřminovy na Bruntálsku rozhodnou v referendu o větrném parku

Obyvatelé Starých Heřminov na Bruntálsku budou v pátek a v sobotu hlasovat, zda má zastupitelstvo obce poskytovat součinnost případným investorům v otázce přípravy a realizace výstavby větrných elektráren na území obce. Místní referendum bude společně s komunálními volbami. ČTK to dnes řekla starostka obce Daniela Skotnicová (Zdravý rozum).
"V současné době se nejedná o žádný konkrétní projekt výstavby větrných elektráren. Zatím jde pouze o prvotní jednání a nástin možné spolupráce s případným investorem," uvedla starostka.
V obci s více než 200 obyvateli se možná výstavba parku řeší už nějakou dobu. V roce 2025 představitelé obce vyhlásili anketu, ve které se mohli lidé k projektu vyjádřit. Většina z nich byla pro výstavbu větrného parku. Jiná situace byla před časem, když se lidé vyjadřovali k akceleračním zónám, které vyhlásila vláda.
"Tehdy bylo na veřejném projednání proti zónám asi 60 procent obyvatel. Proto jsme se rozhodli vyhlásit referendum, ve kterém se rozhodne,“ uvedla starostka.
O případné další spolupráci s investorem a konkrétních podmínkách nyní podle starostky není rozhodnuto. "Zastupitelstvo chce respektovat především rozhodnutí občanů, kteří o této otázce budou hlasovat v místním referendu. Nechceme dnes předjímat, jakým směrem se situace vydá. Pokud by se mělo o možné výstavbě dále jednat, musely by být velmi pečlivě posouzeny její dopady na naši obec, krajinu a okolní prostředí. V tuto chvíli k případné výstavbě přistupujeme spíše s velkou opatrností," uvedla starostka.
Pro platnost místního referenda je podle zákona nutná účast nejméně 35 procent oprávněných voličů. Rozhodnutí je závazné, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina účastníků a současně alespoň 25 procent všech oprávněných voličů.