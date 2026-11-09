Starostou Bílovce na Novojičínsku je opět Holub, místostarostkou Hozová

Starostou sedmitisícového Bílovce na Novojičínsku se dnes stal Martin Holub a místostarostkou Tereza Grabcová Hozová (oba Společně). Oba byli ve stejných funkcích už v předchozím volebním období. ČTK to za bíloveckou radnici sdělila Lenka Gulašiová.
Koalice, kterou tvoří Společně a ANO, má v patnáctičlenném zastupitelstvu sedm křesel, nemá tedy většinu. Podpořil ji ale Antonín Illík, jeden ze dvou zastupitelů zvolených za ODS + Nezávislé. Druhý zastupitel se přidal k opozici.
Na předchozí práci v pětičlenné městské radě naváže i Květoslav Klepáček (ANO). Nově zvolenými radními jsou Adéla Burianová a Jan Velička (oba Společně).
Říjnové komunální volby vyhrálo v Bílovci Společně. Získalo pět mandátů stejně jako druhá Bílovecká patnáctka. Po dvou křeslech mají ANO a ODS + Nezávislí, jeden mandát získalo Sdružení nezávislých Bílovec.