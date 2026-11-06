Starostou Kopřivnice je znovu Adam Hanus, město povede stejná koalice jako dosud

Starostou dvacetitisícové Kopřivnice na Novojičínsku se znovu stal Adam Hanus ze sdružení Krásná Kopřivnice. Místostarosty zastupitelé zvolili Davida Monsporta (Sdružení nezávislých Kopřivnice) a Stanislava Šimíčka (Lidovci Kopřivnice), kteří tyto funkce rovněž zastávali i v předchozím období. Dalšími členy rady jsou Jiří Lípový, Václav Kocián, Tadeáš Holub (všichni Krásná Kopřivnice) a Jiří Sedoník (KDU-ČSL). ČTK to dnes sdělila mluvčí radnice Lucie Macháčková.
Město povede stejná koalice jako dosud, tedy Krásná Kopřivnice, Lidovci Kopřivnice a SNK. V zastupitelstvu, které má 21 členů, má koalice 18 křesel. V opozici zůstalo jen ANO se třemi mandáty. Krásná Kopřivnice vyhrála letošní komunální volby s více než 44 procenty hlasů a získala 11 křesel, takže mohla město vést i sama.
"Starosta Adam Hanus bude mít garanci za oblasti financí a rozpočtu, strategického plánování, rozvoje města, investic a územního plánování, rozvoje dopravy a infrastruktury. Do jeho gesce budou spadat také vnější vztahy a marketing města, mezinárodní spolupráce, městská policie a záležitosti místní části Vlčovice," uvedla Macháčková.
První místostarosta Monsport se bude věnovat zejména oblastem sportu a sportovišť, školství, kultury a muzejnictví, ale také například záležitostem místní části Mniší. "Druhý místostarosta se zaměří na životní prostředí, sociální oblast, komunální služby a správu městského majetku mimo oblasti školství, kultury, sportu a muzejnictví. Mezi jeho kompetence bude patřit rovněž energetika, bytové hospodářství, technická správa a záležitosti místní části Lubina," uvedla mluvčí.