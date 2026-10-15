Starostové povodněmi zasažených obcí na Bruntálsku ve volbách uspěli rozdílně

Dosavadní starostové šesti obcí na Bruntálsku, které v září 2024 výrazně zasáhly povodně, dosáhli v říjnových komunálních volbách rozdílných výsledků. V Nových Heřminovech a Branticích získala uskupení tamních starostek většinu v zastupitelstvu, v Široké Nivě výrazně uspěla kandidátka dosavadního starosty. Naopak v Zátoru a Karlovicích uskupení dosavadních starostek získala méně mandátů než v minulých volbách. Ve Vrbně pod Pradědem zvítězilo uskupení Naše Vrbno, které získalo většinu v zastupitelstvu a porazilo dosud vládnoucí ANO. Vyplývá to ze zjištění ČTK.
V Široké Nivě získalo uskupení Pro obec 2026, jehož lídrem je dosavadní starosta Tomáš Spáčil, sedm z devíti mandátů. V minulých volbách získala starostova kandidátka čtyři křesla. "Výsledek přičítám tomu, že jsem stále mezi lidmi a mám za sebou dobrý tým. Kolegové se při povodních hodně ukázali a aktivně pracují pro obec i nadále," řekl Spáčil ČTK.
Také v Nových Heřminovech získala kandidátka Pro naši obec starostky Michaely Hermanové sedm z devíti mandátů. V minulých volbách měla čtyři zastupitele. Hermanová chce ve funkci pokračovat. Úspěch ale nepřičítá jen práci po povodních. "Povodně a míra jejich zvládnutí měly dílčí efekt. Volební výsledek je ale odrazem celého volebního období. Je to výraz spokojenosti obyvatel s tím, jak je obec vedena," řekla ČTK.
I v Branticích chce starostka Jiřina Heinischová ve funkci pokračovat. Její uskupení Společně dál pro Brantice a Radim získalo pět z devíti mandátů. Heinischová se ale starostkou stala až po povodních, poté, co její předchůdce rezignoval. Lidé podle ní volebním výsledkem ocenili její rozhodnutí funkci přijmout. "Nechtělo se mi do toho. Zvlášť po povodních to bylo sebevražedné. Lidé mě ale podpořili," řekla s tím, že nikdy neměla ambice být starostkou. "Měla jsem jiné životní plány," řekla.
V Zátoru získalo uskupení SNK Evropští demokraté starostky Salome Sýkorové tři z devíti mandátů. Vítězem se stalo uskupení Zátor - místo pro život se ziskem čtyř mandátů. Starostka přitom v roce 2022 získala pět křesel. Sýkorová už o pozici starostky usilovat nechce. "Nastoupí nový starosta. Prostor dostanou mladí lidé. Je to reakce na výsledek voleb," uvedla Sýkorová, která funkci vykonávala od roku 2002. Jednička vítězné kandidátky Lukáš Kuchta potvrdil, že ve vedení obce se chystá změna. "Na základě toho, kolik hlasů od občanů jsme dostali, je nutné přijmout odpovědnost," řekl ČTK.
Ve Vrbně pod Pradědem zvítězilo uskupení Naše Vrbno se ziskem devíti ze 17 mandátů. Dosud vládnoucí ANO 2011, za které kandidoval starosta Petr Kopínec, získalo o dva mandáty méně než v roce 2022. Kopínec výsledky voleb nechtěl zatím detailněji komentovat. "Je to jednoznačně vůle občanů," řekl. David Valach, který se díky křížkování na kandidátce Naše Vrbno dostal ze třetího místa na pozici jedničky, si myslí, že povodně byly jen jedním z důvodů, proč si voliči vybrali změnu. "Především komunikace, a to i během povodní, vázla. V prvních dnech záplav byla téměř nulová informovanost," uvedl Valach.
V Karlovicích získalo uskupení Pro obnovu Karlovic dosavadní starostky Jany Helekalové dva z devíti mandátů. Vítězné Karlovice pro život obdržely tři mandáty. Helekalová byla zvolena zastupitelkou, její kolega a místostarosta Martin Kočí se do zastupitelstva ale vůbec nedostal. Helekalová ČTK řekla, že výsledek nevnímá dobře. Příčin podle ní může být několik, například jejich snaha o změnu územního plánu a zamýšlenou regulaci nové výstavby.
"Někomu mohlo vadit, že si v Karlovicích nepostaví, co chce," řekla. Poukázala i na možné ovlivnění voleb. "A to způsobem, který se mi nelíbí. Do schránek podle ní lidé v obci dostali letáky s nepravdivými informacemi. "Bylo to dva dny před volbami. Už jsme na to nestihli reagovat," uvedla. Zatím neví, zda se v této souvislosti obrátí na soud. Jaké bude nakonec složení koalice ve vedení Karlovic, je podle ní otevřené. Jednání začnou příští týden.