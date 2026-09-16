Starostové z Bruntálska obhajují mandáty, vedení končí jen v Břidličné a Lomnici

Autor: ČTK
  6:20aktualizováno  6:20
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Většina starostů měst a obcí na Bruntálsku bude v komunálních volbách 9. a 10. října usilovat o obhajobu svého mandátu. Platí to i pro představitele tří největších měst okresu - Bruntálu, Krnova a Rýmařova. Kandidatury se vzdali pouze starostové Břidličné a Lomnice. Důvodem je věk, respektive ztráta motivace. Vyplývá to ze zjištění ČTK a dat zveřejněných na volebním webu Českého statistického úřadu.

V čele kandidátky Patrioti Krnova je současný krnovský starosta Tomáš Hradil, který usiluje o třetí mandát v řadě. O obhajobu mandátu usiluje také bruntálský starosta Martin Henč (ANO). V Rýmařově kandiduje starosta Luděk Šimko za uskupení Zdraví Sport Vzdělání. Mandát obhajuje i starostka Zátoru Salome Sýkorová, která je nejdéle sloužící starostkou na Bruntálsku. Poprvé se funkce ujala v roce 2002. Sama uvádí, že v zastupitelstvu začala působit už v roce 1998 jako místostarostka.

V Janově kandiduje současný starosta Jan Borovec z druhého místa kandidátky Janovští patrioti. Před čtyřmi lety tuto kandidátku vedl.

Naopak v Břidličné už starosta Miroslav Kladníček (Břidličná mění svou tvář) nepočítá s pokračováním ve vedení města. Je na 13. místě kandidátky Naše Břidličná. "Byl jsem starostou tři volební období, je mi 75 a chci užívat života. Pokud budu zvolený do zastupitelstva, bránit se nebudu. Do rady a na post starosty už ale nechci. S nadsázkou jsem řekl, že pokračovat nebudu, i kdyby mě opozice přemlouvala," řekl ČTK dosluhující starosta.

V Lomnici nebude kandidovat starostka Barbara Vojtíšková z uskupení Bezpečná Lomnice. "Přestalo mi to dávat smysl. Práce je mnoho, je různorodá. Hodně věcí mě bavilo. Uniká mi ale smysl toho všeho," řekla ČTK.

Specifická je situace v Heřmanovicích. Starosta Jan Tomalský (STAN), který byl po minulých volbách zvolen do čela obce, během mandátu zemřel. Jeho pravomoci převzal místostarosta a stranický kolega Hynek Sekanina, který už nekandiduje. S ohledem na krátký čas do řádných komunálních voleb se v obci nový starosta nevolil.

V některých menších obcích se voliči setkají s jedinou kandidátní listinou. Ani tam ale nemusí být o složení zastupitelstva rozhodnuto předem. Pokud kandiduje více lidí, než je počet mandátů, rozhodnou preferenční hlasy o tom, kteří kandidáti z jediné listiny mandát získají.

Zajímavá je proto situace například ve Valšově, kde úřady zaevidovaly jedinou kandidátku Společně pro Valšov. Má osm kandidátů a vede ji současný starosta Vladislav Marko. Zastupitelstvo má přitom pouze sedm členů. Pokud někdo z nižšího místa kandidátky výrazně přeskočí lídra, může se změnit i povolební rozložení uvnitř zastupitelstva. Stejná situace v obci nastala i před čtyřmi lety.

Na Bruntálsku se letos v komunálních volbách utká o přízeň voličů 2151 kandidátů. Kandidátní listiny byly podány v 67 obcích okresu, které mají dohromady 595 zastupitelských mandátů. Celkem bylo zaregistrováno 201 kandidátních listin, v průměru tak připadá 3,6 kandidáta na jeden mandát. V okrese podle posledních kompletních údajů za rok 2025 žije 87.396 obyvatel.

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