Starosty pro Ostravu povede do voleb náměstek primátora a starosta Aleš Boháč

Uskupení Starostové pro Ostravu povede do říjnových komunálních voleb náměstek primátora pro životní prostředí a starosta obvodu Radvanice a Bartovice Aleš Boháč. Na kandidátce bude 15 starostů a minimálně devět místostarostů. Na prvních 23 místech kandidátní listiny bude zastoupený každý obvod krajského města. Uskupení by za volební úspěch považovalo zisk 11 procent a více. Před čtyřmi lety získalo 6,78 procenta. Kandidátní listiny sestaví ve všech městských obvodech. Novinářům to dnes řekli zástupci uskupení.
Podle lídra kandidátky Boháče nejde Starostům pro Ostravu primárně o primátorské křeslo, ale chtějí mít důstojné zastoupení ve vedení města. "Ostrava potřebuje lidi, kteří už dnes město reálně řídí a přesně ví, co v každé části Ostravy lidi trápí a je potřeba zlepšit. V komunální politice jsme denně mezi lidmi. Víme, co je trápí a co od města očekávají," řekl Boháč. Podle něj jsou na kandidátce i lidé, kteří dosud působili v různých politických stranách.
Volební program bude uskupení představovat postupně, zaměřit se bude chtít na životní prostředí, bezpečnost, školství nebo rozvoj bydlení. "Chceme, abychom byli slyšet na městě a měli důstojné zastání pro řešení konkrétních problémů," řekl Boháč.
Před čtyřmi lety vedl kandidátku starosta ostravského obvodu Hošťálkovice Jiří Jureček, který letos bude dvojkou. Na dalších místech kandidátní listiny jsou například starosta městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky Patrik Hujdus, starosta Nové Vsi Tomáš Lefner nebo starosta Krásného Pole Tomáš Výtisk.
Komunální volby v Ostravě vyhrálo v roce 2022 hnutí ANO, které získalo 21 mandátů. Druhá koalice Spolu dostala devět mandátů, třetí Ostravak má osm zastupitelů. Čtvrtá SPD má sedm mandátů, čtyři zastupitele mají Starostové pro Ostravu a po třech mandátech Piráti a Ostravské levice, což je KSČM s nezávislými kandidáty.
V současnosti město vede koalice tvořená ANO, Spolu, hnutím Ostravak, Starosty pro Ostravu a Piráty. Podle Boháče tak široká koalice není úplně efektivní. "Za mě je důležité, aby koalice byla stabilní a byli tam kolegové, kteří znají reálné problémy Ostravy," řekl Boháč. Uskupení se nevymezilo proti spolupráci s žádným subjektem, podle Boháče bude záležet na personálním obsazení kandidátek.
V Ostravě již má o lídrovi jasno například hnutí ANO, které povede starosta Slezské Ostravy Richard Vereš, v čele Pirátů bude krajský místopředseda a ostravský zastupitel Rostislav Řeha, ODS si do čela znovu zvolila nynějšího primátora Jana Dohnala. Bývalý primátor za ANO Tomáš Macura, který je nyní v uskupení JDETO!!!, oznámil odchod z politiky a kandidovat už nebude.