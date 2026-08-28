Státní památky v Moravskoslezském kraji mají nedělní prohlídky vyprodané

Státní památky v Moravskoslezském kraji hlásí na nedělní bezplatné prohlídky mimořádný zájem. Důl Michal v Ostravě i zámky Hradec nad Moravicí i Janovice mají své prohlídky beznadějně obsazené a další zájemce už nemohou přijmout. Na Dole Michal se dokonce kvůli zájmu kapacita prohlídek zvyšovala. Výjimkou je zámek v Raduni, který je kvůli natáčení pohádky uzavřený. Bezplatné vstupy na státní hrady a zámky připravilo ministerstvo kultury na neděli 30. srpna a následně 27. září.
V Dole Michal v Ostravě je na neděli naplánováno sedm prohlídek po 25 lidech, tedy celkem pro 175 návštěvníků. Původně mělo být prohlídek pět, kvůli velkému zájmu byly přidány další dvě. Vše se vyprodalo během jediného dne prostřednictvím on-line rezervačního systému. "Celkem máme 175 lidí, je to beznadějně vyprodané. To je maximum, co zvládneme," řekl ČTK kastelán Dolu Michal Vojtěch Polášek. Běžně podle něj na nedělní prohlídky dorazí zhruba třetina z tohoto počtu. "Ten vyšší zájem je poznat," uvedl s tím, že návštěvníci Dolu Michal absolvují základní okruh zaměřený na cestu havíře do práce a zázemí dolu.
Napilno budou mít v neděli i na zámku Hradec nad Moravicí. Rezervační systém je i tam podle kastelána Radomíra Přibyly beznadějně obsazený. Od 09:00 do 17:00 se budou prohlídky konat každou půlhodinu. Návštěvníci si mohou vybrat například reprezentační a soukromé salony, hostinské apartmá nebo okruh zaměřený na areál a Červený zámek s hodinovou věží.
"Hradecký zámek je v neděli beznadějně vyprodán,“ řekl ČTK Přibyla. Kapacita prohlídek je podle něj daná počtem průvodců a velikostí skupin. "Nemůžeme do areálu pustit 5000 lidí, když máme šest průvodců a omezený počet prohlídek," uvedl kastelán.
Zájem o návštěvu může být ještě vyšší, než ukazují rezervace. Do zámeckého parku v Hradci nad Moravicí mohou lidé zavítat i bez rezervace. Park patří k největším v Česku, přístupná je tam například Bezručova vyhlídka. Podle Přibyly může během dne do areálu dorazit minimálně 1000 lidí. "Během minulého víkendu, kdy jsme měli Hradozámeckou noc, přišlo přibližně 1700 platících návštěvníků," dodal s tím, že to v neděli může být podobné.
Obsazeno hlásí i pracovníci zámku v Janovicích na Bruntálsku. Naopak to bude v případě zámku v Raduni na Opavsku. Jeho areál je od 28. srpna do 2. září uzavřen kvůli natáčení pohádky Líné království. Uzavřena je také zámecká oranžérie a sýpka s kavárnou. Návštěvníkům se areál znovu otevře 3. září, řekla kastelánka Markéta Kouřilová.
Bezplatné vstupy na státní hrady a zámky připravilo ministerstvo kultury ve dvou mimořádných termínech, 30. srpna a 27. září. Akce navazuje na jarní bezplatné vstupy do státních muzeí a galerií. Do projektu se podle ministerstva kultury zapojí téměř všechny památky ve správě Národního památkového ústavu.