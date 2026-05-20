Stavba nové kryté střelnice v Ostravě za 140 milionů Kč se blíží k závěru

Stavba nové kryté střelnice v Ostravě se blíží k závěru. Objekt zhruba za 140 milionů korun bude dokončen o prázdninách a nejpozději v září by se měl otevřít sportovním střelcům i veřejnosti. Novinářům to dnes řekl primátor Jan Dohnal (Spolu). Střelnice nabídne možnost střelby z puškových, pistolových a malorážkových zbraní na maximálně 50 metrů i střelbu ze vzduchových zbraní na maximálně deset metrů.
"Začali jsme stavět na konci roku 2024 a termín pro dokončení je konec prázdnin. Střelnici bude provozovat naše městská společnost Vítkovice Aréna. Historicky tady objekt střelnice byl, ale byl v dezolátním stavu. Takový prvek infrastruktury tady chybí, a to nejen v Ostravě, ale opravdu v celé ČR. Máme tady silnou střeleckou komunitu, ať už hobby nebo sportovní střelce. V Česku obdobné zařízení tohoto formátu de facto neexistuje. Velký areál, kde ale není takto velká zastřešená střelnice, je v Plzni, kde jsme se byli i podívat. Je to ale zařízení, které provozuje armáda," uvedl Dohnal.
Ve střelnici se budou moci konat mezinárodní soutěže a bude sloužit i k profesionální přípravě střelců. "Představa je taková, že zde budou cvičit jak profesionálové, tak potom i sportovní střelci, ale určitě to bude otevřeno i pro veřejnost. Budova je navržena tak, aby potřeby všech těchto skupin uspokojila," uvedl Dohnal.
Nový areál se nachází v Plzeňské ulici a podle náměstka primátora pro životní prostředí Aleše Boháče (Starostové pro Ostravu) bylo snahou ho začlenit do městského prostředí. "Budovy jsou osazeny zelenými střechami a počítáme také s ozeleněním vertikálních ploch, což pomůže s hospodařením s dešťovou vodou a snížením tepelného ostrova v této lokalitě," řekl Boháč.
Podle výkonného ředitele společnosti Vítkovice Aréna Petra Handla se nyní pracuje na sestavení harmonogramu využívání střelnice Českým střeleckým svazem, zájem o ni projevila i reprezentace České republiky v parastřelbě a Česká střelecká asociace hendikepovaných. "Jednáme i s dalšími zájemci, kteří by chtěli střelnici využívat na pravidelné bázi. Střelnice totiž bude splňovat i náročné zákonné podmínky pro pořádání přípravných kurzů a zkoušek odborné způsobilosti pro získání zbrojního oprávnění," doplnil Handl.
V interiéru se dokončují například povrchové úpravy podlah, instalovat se budou akustické a balistické obklady stěn, montovat dveře i sanitární technika. Souběžně se venku dodělávají terénní úpravy a výsadba zeleně.