Úředníci v kraji šílí ze stavebního řízení. Návrat o 20 let zpátky, hodnotí

Mnohde úředníci stále pracují ve starém informačním systému a pak data převádějí do nového režimu, který ministerstvo pro místní rozvoj spustilo letos 1. července.

„Je to návrat o dvacet let zpět, nikoliv digitalizace a slibované posunutí stavebních úřadů do 21. století,“ uvedl například místostarosta Orlové Petr Stuchlík.

Argumentoval třeba zdlouhavým zadáváním účastníků řízení. Vysvětlil, že dříve stačil jeden klik, aby úředník našel z parcelního čísla vlastníky, kteří se pak automaticky „propsali“ do každé vydané písemnosti.

„V novém systému však musí úředníci zadat jméno a datum narození každého účastníka, ztotožnit jej a následně jej do písemnosti dopsat znovu, protože se údaje nepropisují,“ vysvětloval.

Dodal, že problémem je i nedostatečné proškolení úředníků. Ministerstvo pro místní rozvoj sice pořádá školení, ale ta jsou často plně obsazená.

Nejsou ani dořešená propojení s ostatními úřady a doručování písemností. „Systém hlásí neodesláno, nedoručeno. Úředník nezjistí, zda písemnost byla odeslána, a hlavně, kdy byla doručena,“ upřesnil místostarosta Orlové.

Potvrzuje to mluvčí městského úřadu v Kopřivnici Lucie Macháčková. „U písemností zaslaných konverzní poštou máme stále stav nevypraveno, i když jsme si telefonicky dvakrát ověřili, že účastník dopis dostal,“ uvedla.

Systém si podle ní také stále neumí poradit s tím, když úředník udělá při zadávání údajů chybu. „Nelze zatím opravit například špatně vybraný typ stavebního řízení.“

Mluvčí bohumínského úřadu Jana Končítková popsala, co se dělo s žádostí jednoho vlastníka pozemku v lokalitě Petra Cingra, který v červenci požádal digitálně o povolení postavit si rodinný dům.

„Systém nenahrál potřebnou dokumentaci, takže jsme museli žádost zamítnout. Vlastník ji podal v srpnu znovu, tenkrát se spis u nás zcela zablokoval a nemůžeme s ním nijak pracovat. Přitom je v systému označen jako vyřízený,“ přiblížila.

Negativní zkušenosti mají i ostatní města v kraji. Podle mluvčí krnovské radnice Dity Círové je práce v novém režimu nepřehledná, komplikovaná a zdržující. „Nejedná se o digitalizaci, ale o jakýsi elektronický systém, do kterého musí pracovníci data vkládat, neustále ověřovat a kopírovat,“ shrnula.

„Nesprávný postup? Nic jiného nám nezbývá“

Hlučínský stavební úřad přijal od začátku července pět nových žádostí, ale ani jednu se mu zatím nepodařilo vyřídit. „Systém není dotažený ani po aktualizacích,“ potvrdil místostarosta Hlučína Václav Škvain.

S množstvím problémů, které některé činnosti ochromují, se potýkají stavební úřady v Ostravě. Podle mluvčího ostravského magistrátu Petra Havránka situaci zhoršila i panika vyvolaná informacemi v médiích. „Důsledkem je přetížení úřadů žádostmi podanými do 30. června,“ řekl.

Úřady žádosti vyřizují, a to i díky tomu, že stále využívají starý systém. „Aktuální kolaudace se zatím nekomplikují. Věříme, že do konce měsíce se podaří systém rozpohybovat,“ sdělil Havránek.

Žádostmi podanými do konce června je zahlcen opavský stavební úřad. „Ještě pořád je vyřizujeme a zdaleka jsme se nedostali ke všem. Protože nový systém nefunguje, pracujeme v původním agendovém režimu, i když jsme si vědomi toho, že je to nesprávný úřední postup,“ přiznal opavský primátor Tomáš Navrátil.

„Nechceme dopustit, aby se neotevřely školy“

Ve starém režimu budou v Opavě vyřizovat i některé žádosti podané v červenci. „Nechceme totiž dopustit, aby se v září neotevřely školy a školky,“ zdůraznil primátor.

Druhý měsíc provozu v novém systému je náročný hlavně pro pracovníky stavebních úřadů. „Jen díky jejich obětavé práci řízení běží. Pracují v původním režimu, data pak pracně převádějí do systému nového,“ shrnul starosta Bohumína a senátor Petr Vícha.

Úředníky také zatěžují neustálé stížnosti žadatelů. „Máme u nás zkušené pracovníky, kteří říkají, že za dvacet let praxe takový zmatek nezažili. Blíží se k pokraji sil,“ sdělil opavský primátor Navrátil.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje nevidí situaci kolem stavebních řízení až tak dramaticky. „Po poslední aktualizaci se některé problémy vyřešily, jiné přetrvávají. Zatím ale nevíme o žádném našem projektu, který by byl potížemi elektronického sytému bezprostředně ohrožen,“ pravila mluvčí hejtmanství Nikola Birklenová.