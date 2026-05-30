Pod podlahou kostela ve Stěbořicích archeologové objevili vzácný presbytář

Dalibor Maňas
  13:12aktualizováno  13:12
Záchranný archeologický výzkum při rekonstrukci interiéru v kostele Narození Panny Marie ve Stěbořicích na Opavsku přinesl zachované pozůstatky románského presbytáře z první poloviny 13. století. Nález ostravského pracoviště Národního památkového ústavu přináší nové poznatky o středověké podobě památky a dokládá historický vliv velehradského cisterciáckého kláštera na formování a modernizaci tehdejšího Opavska.
Archeologický výzkum kostela Narození Panny Marie ve Stěbořicích (2026) | foto: NPÚ Ostrava, Michal Zezula

Při výzkumu odborníci pod podlahou kostela Narození Panny Marie ve Stěbořicích odkryli dobře dochované pozůstatky románského presbytáře z první poloviny 13. století.

„Stěbořický kostel patří k nemnoha románským památkám, které se na území Moravskoslezského kraje dochovaly. V důsledku pozdějších přestaveb zůstávala středověká podoba kostela nejasná,“ přiblížila Petra Batková z Národní památkového ústavu v Ostravě (NPÚ).

Archeologický výzkum ostravského odborného pracoviště NPÚ se odehrává v souvislosti s úpravou interiéru presbytáře podle návrhu architekta Marka Štěpána.

Objev navíc pomůže doplnit cenné informace o této památce. „Na jejich základě bude možné formu románské stavby spolehlivě rekonstruovat. Zjištěny byly i další informace o stavebním vývoji této výjimečné stavby související s působením velehradského cisterciáckého kláštera na Opavsku,“ uvedla Batková.

Románské stavitelství

„Díky objevu pozůstatků středověkého kostela ve Stěbořicích získal Moravskoslezský kraj další doklad románské architektury, která je ve zdejším památkovém fondu zastoupena jen velmi málo,“ potvrdil Michal Zezula, ředitel ostravského Národního památkového ústavu.

Rekonstrukce kostela

Archeologické práce v kostele narození Panny Marie ve Stěbořicích byly vyvolány rekonstrukcí kostela, jejíž součástí je také nová úprava kněžiště nahrazující určité provizorium ze začátku 90. let 20. století. Při obnově podlahy se podařilo odkrýt pozůstatky původní románské stavby, která byla vybavena pravoúhle uzavřeným presbytářem odpovídající svojí formou kostelu sv. Václava v jihomoravském Kostelci u Kyjova.

„Význam nálezu však není jen v rovině architektonické. Spojitost s působením velehradského kláštera a cisterciáckého řádu na Opavsku ukazuje na úlohu, kterou při přeměně raně středověké Holasické provincie ve vrcholně středověké Opavsko sehrály významné moravské církevní instituce podporované přitom přemyslovskými panovníky,“ nastínil ředitel.

I díky tomu se v průběhu 13. století podařilo Opavsko začlenit do českého státu a vybudovat tam moderní hospodářský a společenský systém, jehož páteří byla síť královských měst.

„Ta se opírala o zemědělské zázemí, jehož byly Stěbořice a další klášterní statky významnou součástí,“ dodal Michal Zezula.

Stěbořický klášter

První písemná zmínka o Stěbořicích pochází z roku 1220, kdy olomoucký biskup Robert daroval cisterciáckému klášteru na Velehradě poplatky odváděné z některých klášterních majetků.

Ve Stěbořicích klášter vybudoval hospodářský a správní dvůr, který ve středověku sloužil jako centrum klášterních statků na Opavsku.

Z poutních míst jsou národní kulturní památky. Mají šanci na nové dotace

„Činná zde byla také stavební huť, která se předtím podílela na výstavbě klášterní baziliky, a přímo v okolí Opavy jí lze připsat také zásluhu na výstavbě zaniklého kostela v Holasovicích, kostela sv. Petra a Pavla v Opavě-Jaktaři, a také kostela ve Stěbořicích, zasvěceného ve středověku sv. Mikuláši,“ popsala Batková.

Románský portál

Spojitost stěbořického kostela a cisterciácké architektury dosud dokládal především románský portál v severní zdi kostelní lodi, který byl vytesaný z bílého pískovce.

„Nejbližší analogii pro tento portál lze nalézt v kostele sv. Václava v Kostelci u Kyjova, kde se také nacházelo jedno z center velehradských statků,“ připomněl historik architektury Dalibor Prix z Ústavu dějin umění Akademie věd ČR.

„K dalším nálezům vývoje kostelního interiéru patří základ a část nadzemního zdiva oltářní mensy a zbytky dlažby ze štípaných břidlicových desek,“ prozradila Batková.

Dům v centru Nového Jičína skrýval dávnou kuchyni. Našla se pec i nádobí

Do baroka potom spadá zasypaná hrobka před hlavním oltářem a také klenutá hrobová komora v kostelní lodi. „Z movitých nálezů lze zmínit zlomky keramických nádob z 1. poloviny 13. století, tedy z doby výstavby kostela,“ dodala Batková.

Národní památkový ústav spolu se stěbořickou farností a obcí Stěbořice už představil nález formou komentované prohlídky zájemcům.

„V plánu je prezentace středověké podoby kostela formou trojrozměrného modelu. Jedná se rovněž o možnosti připomenout románskou stavbu v rámci nového architektonického řešení interiéru kostela,“ řekla Batková.

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní jen levné kartonové výztuhy. V „poctivých“ vysokých botách značek Timberland či Dr. Martens najdete...

Velké ryby nejsou jen mužskou záležitostí, rybářka Gabriela je toho důkazem

Krasavec, který vážil více než 31 kilogramů

Lov trofejních kaprů už dávno není jen doménou mužů. Gabriela Tauberová z Organizace handicapovaných rybářů Kladruby to potvrdila životním úlovkem – na svazové vodě zdolala lysce o váze 31,35...

Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?

Hampejz v Holešovické tržnici. Měl šedesátku kamrlíků, šéfova kancelář byla...

„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v Holešovické tržnici v Praze. Nyní se hledá někdo, kdo ho přemaluje. Sexuální služby zde skončily v...

Na Aviatické pouti se při seskoku z letounu CASA zranil parašutista

Při zahájení programu pouti v Hradci Králové se v sobotu zranil parašutista z...

Při zahájení programu pouti v Hradci Králové se v sobotu zranil parašutista z výsadkové jednotky z Chrudimi. K nehodě došlo během seskoku z vojenského letounu CASA.

30. května 2026  13:12,  aktualizováno  14:32

Prachatice zprovoznily na vrchu Libín terénní trasy pro cyklisty

ilustrační snímek

Prachatice dnes otevřely první část terénních tras pro rekreační i sportovní cyklisty na vrchu Libín. Dlouhá je 6,4 kilometru a radnici vyšla na více než pět...

30. května 2026  12:03,  aktualizováno  12:03

Děti si na zlínském festivalu mohou vyzkoušet, jaké je to být vědcem

Na zlĂ­nskĂ©m festivalu mÄ›l svÄ›tovou premiĂ©ru snĂ­mek TajemstvĂ­ KĹ™iĹˇĹĄĂˇlovĂ© planety

Jaké je to být vědcem, dělat pokusy a nosit bílý plášť si děti mohou vyzkoušet na zlínském filmovém festivalu. Fakulta technologická zlínské Univerzity Tomáše...

30. května 2026  11:51,  aktualizováno  13:05

Čeští hokejisté na MS v hokeji 2026: Výsledky, soupiska a prohrané čtvrtfinále

Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. Na snímku Radim...

Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Ty však po prohře ve čtvrtfinále s Finskem letos nenaplní. Rozloučil se trenér Radim Rulík, který tým...

28. května 2026  19:15,  aktualizováno  30. 5. 12:55

MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program semifinále, výsledky a jak si vedli Češi?

Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. (26....

Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku jde do svého závěru. Šampionát se již překlenul do vyřazovacích bojů, v nichž se představila i česká reprezentace. Do semifinále se však nedostala a na...

30. května 2026  12:50

Semifinále MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Švýcaři se utkají s Nory, Kanada s Finy

Trofej vítězů na MS v hokeji.

Základní skupiny mistrovství světa v hokeji 2026 jsou u konce a na řadě jsou semifinálové souboje. Do nich se nedostali čeští hokejisté. V důležitém čtvrtfinálovém souboji však proti neoblíbenému...

30. května 2026  12:49

Po muži z Břeclavska pátrají desítky policistů i dobrovolníci, zatím bez úspěchu

ilustrační snímek

Policie už několik dní pátrá po třiašedesátiletém MIroslavu Volfovi z Břeclavska, který ve středu odešel z domova. Pátrají po něm desítky policistů i...

30. května 2026  11:06,  aktualizováno  11:06

13. den na MS v hokeji 2026: Češi ve čtvrtfinále končí, Kanada jde dál

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Mistrovství světa v hokeji 2026 pokračovalo ve středu 27. května očekávanými čtvrtfinálovými zápasy. Představila se i česká reprezentace, která se střetla s Finskem. Podívejte se na čtvrteční...

28. května 2026  19:24,  aktualizováno  30. 5. 12:42

V Jablonném končí mše, vrátila se lebka svaté Zdislavy. K vidění bude jen dnes

Předání lebky svaté Zdislavy. (30. května 2026)

Zachráněná lebka svaté Zdislavy, kterou zloděj ukradl z baziliky 12. května a pak ji zalil do betonu, se vrátila do Jablonného v Podještědí. Restaurátoři předali relikvii církvi. Ta ji vystaví po...

30. května 2026  5:32,  aktualizováno  12:40

Program MS v hokeji 2026 dnes: Semifinále nabídne souboje Švýcarsko–Norsko a Kanada–Finsko

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Hokejový šampionát míří do svého velkého finále. Dnešní semifinálový program nabídne dva atraktivní souboje o postup do boje o zlato. Domácí Švýcarsko vyzve překvapení turnaje z Norska, večer se pak...

30. května 2026  12:38

JAMU prozatímně vede Ondra, rektorka Willi už ve funkci skončila

ilustrační snímek

Janáčkovu akademii múzických umění (JAMU) ode dneška prozatímně vede prorektor Miroslav Ondra z divadelní fakulty. Dosavadní rektorku Barbaru Marii Willi...

30. května 2026  10:48,  aktualizováno  10:48

