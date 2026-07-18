Stěhování festivalu Colours of Ostrava z Ostravy jeho umělecký ředitel odmítá

Budoucnost mezinárodního hudebního festivalu Colours of Ostrava, který dnes vyvrcholí v Dolních Vítkovicích koncertem novozélandské zpěvačky Lorde či amerického zpěváka Teddyho Swimse, zůstává spojena s Ostravou. Spekulace o možném stěhování festivalu do jiného města odmítl umělecký ředitel festivalu Filip Košťálek. I kdyby se kvůli případným změnám v areálu Dolních Vítkovic muselo hledat nové místo, festival podle něj zůstane v moravskoslezské metropoli.
Stěhování festivalu hrozí kvůli plánované stavbě bytových domů v areálu, který nyní pořadatelé využívají. Spekulace o tom, že by se měla přehlídka stěhovat mimo Ostravu například do Prahy, se objevují v posledních letech. "Z nevyčerpatelně okouzlujících Dolních Vítkovic se zatím nestěhujeme a pokud by to mělo v budoucnosti nastat, rozhodně zůstaneme v Ostravě. Tady jsme doma," řekl Košťálek ČTK.
Festival se podle něj chce v dalších letech soustředit především na zvyšování kvality programu i celkového zážitku návštěvníků. Do Ostravy hodlá dál přivážet aktuální hudbu, umění i inspirativní osobnosti. "Hlavně chceme být nadále místem, kde se setkávají lidé, kteří jsou otevření, tolerantní, přátelští a chtějí žít život naplno," uvedl.
Košťálek zároveň upozornil, že návštěvníci festivalů jsou dnes výrazně náročnější než před deseti lety. Kromě kvalitního programu očekávají větší komfort, bezpečnost, důraz na společenskou odpovědnost i udržitelnost. Zejména mladší generace podle něj více sleduje také hodnoty, které festival reprezentuje.
Podle uměleckého ředitele budou v příštích letech o úspěchu velkých hudebních akcí rozhodovat nejen známá jména v programu, ale stále více také atmosféra, autenticita a komunita kolem festivalu. "Příklady z aktuální festivalové scény ukazují, že hvězdný line-up nemusí vždy stačit. Vítězí věrnost základním principům, na kterých festival stojí," řekl.
Na výběr interpretů mají podle něj stále větší vliv digitální platformy, které dokážou rychle vytvořit nové hudební hvězdy. Samotná popularita na sociálních sítích nebo streamovacích službách ale podle něj není rozhodující. "Úspěch na těchto platformách zákonitě neznamená dobrý koncertní zážitek," dodal. Do organizace festivalu i hudebního průmyslu podle Košťálka stále více zasahuje také umělá inteligence. Ovlivňuje vznik hudby, její distribuci i produkční, komunikační a analytické procesy.
Mladí návštěvníci podle něj dnes méně pijí alkohol, více sdílejí své zážitky na sociálních sítích a očekávají rychlou a otevřenou komunikaci. Přesto věří, že hlavní důvod, proč budou lidé na festivaly jezdit i za deset či 20 let, zůstane stejný. "Setkávání a společné prožívání nelze nahradit. Živá hudba dokáže vyvolávat emoce, které nejsou přenositelné," uvedl Košťálek. "O tom, že to lidé budou chtít zažívat znova a znova, nemám žádné pochyby," zakončil.