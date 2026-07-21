Stíhání dvou ze tří zdravotníků z Ostravska za nelegální potraty bylo zastaveno

Státní zástupce zastavil stíhání dvou ze tří zdravotníků z Ostravska, které policie v únoru obvinila z nelegálního provádění potratů polským ženám. Jde o jednoho lékaře a zdravotní sestru. Další z lékařů, gynekolog Marek Rozbroj, byl propuštěn z vazby a jeho stíhání je dále vedeno na svobodě. Uvedl to dnes server iDNES.cz.
"Dva ze tří obviněných, kteří si podali stížnost proti usnesení o zahájení trestního stíhání, uspěli. Usnesení je zrušeno, již nejsou obvinění,“ uvedl dozorující státní zástupce Karel Dědek. Rovněž potvrdil, že jediný stále obviněný lékař je stíhán na svobodě.
"Je to tak. Z taktických důvodů však nebylo vhodné dříve sdělovat podrobnosti. Vyšetřování případu pokračuje. Stále vyhodnocujeme zajištěné důkazy i nové informace," řekl Dědek. Obžalobu se zatím v nejbližších dnech podat nechystá.
Gynekolog Rozbroj podle serveru opět pracuje ve svých ordinacích v Ostravě, Havířově na Karvinsku a Bílovci na Novojičínsku. Rozbroj uvedl, že z vazby byl propuštěn už koncem května. Doufá, že policie uzná jeho argumenty i s důkazy a k soudu nakonec nedojde. K případu se však s ohledem na skutečnost, že je kauza v přípravném řízení, nemohl webu blíže vyjádřit.
V Polsku je umělé přerušení těhotenství prakticky zakázané. Povoleno je pouze při ohrožení života ženy nebo při těhotenství po znásilnění. Vyšetřovatel v únoru obvinil gynekologa i dva jeho blízké spolupracovníky, lékaře a zdravotní sestru, z trestného činu nedovoleného přerušení těhotenství se souhlasem těhotné ženy. Mělo jít o placené nelegální potraty prováděné Polkám po dvanáctém týdnu těhotenství, kdy je to možné pouze ze závažných zdravotních důvodů. Rozbroj byl navíc obviněn i z podvodu. Hrozí mu až osmileté vězení.