Takto by měla vypadat nová obytná čtvrť, která vznikne na místě bývalých klubů v ostravské Stodolní ulici. | foto: Vizualizace: Bogle Architects

Společnost Linkcity Czech Republic zde chystá výstavbu komplexu Rezidence Stodolní, zahrnující 131 bytů, 1 200 metrů čtverečních obchodních ploch, i podzemní parkoviště. Hotovo má být na podzim 2027.

„V nejbližších dnech začnou demoliční práce, které potrvají zhruba dva měsíce. Poté bez přestávky navážeme výstavbou,“ přiblížila plány investora generální ředitelka Linkcity Kristýna Zavrtálková s tím, že projekt vznikne na nevyužívaném brownfieldu mezi ulicemi Stodolní, Masná a Porážková. Výrazně tak promění dlouhá léta chátrající místo v těsné blízkosti galerie Plato.

Architektonický návrh pochází od britsko-českého studia Bogle Architects. Kromě cihlového obložení a kovových detailů počítá i se zelenými střechami, komunitními zahradami a vlastní fotovoltaikou.

Stavět se může začít poté, co ostravský magistrát minulou středu schválil konečnou kupní smlouvu na prodej potřebných pozemků za zhruba 25 milionů korun.

„Jsem rád, že se realizace podaří. Linkcity patří mezi první větší investory, kteří byli ochotni vložit své prostředky do centra Ostravy. My chceme dlouhodobě zahušťovat město směrem dovnitř a tenhle projekt do toho zapadá. Navíc dojde k výrazné proměně celé lokality,“ komentoval prodej pozemků na konci Stodolní ulice primátor Ostravy Jan Dohnal.

Město ve sporech ustoupilo

Kromě samotného bytového domu zde vznikne i nová pěší zóna mezi budovou a galerií. „Dohodli jsme se s městem na úpravě veřejného prostoru. Ten doplní zeleň, lavičky a místo pro komunitní aktivity,“ potvrdila Kristýna Zavrtálková.

Město zároveň připravuje přeměnu části Stodolní ulice na pěší zónu. „Začneme úsekem mezi ulicemi Nádražní a Poděbradova. Už je hotový projekt, vše je schváleno a věřím, že realizace může začít ještě letos,“ doplnil primátor.

Příprava projektu trvala několik let, město i investor své plány a požadavky dlouho ladili. Spory probíhaly jak okolo počtu parkovacích míst, tak třeba o obchodní plochy. „Neřekla bych, že jsme byli ve sporu. Řešili jsme velikost komerčních jednotek a počet parkovacích míst. Nakonec jsme se dohodli,“ uvedla Kristýna Zavrtálková.

„Největší debata se vedla o podobě parteru, ale nakonec jsme našli kompromis, který dává smysl městu i developerovi,“ doplnil primátor. „Já rozumím tomu, že my jako město musíme tvořit tak, aby bylo krásné, když to řeknu nadneseně, měli bychom developery trošičku dusit, ale zase na druhou stranu nemůžeme dusit tak, abychom zničili naprosto ekonomiku daného projektu, protože potom by se v Ostravě přestalo stavět úplně.“

Byty v projektu jsou už téměř vyprodané. „Zbývá posledních dvanáct jednotek. Jsou mezi nimi hlavně dvoupokojové a třípokojové byty. Větší jednotky si pořizují přímí uživatelé, menší i investoři, ale ti tvoří zhruba jen třetinu,“ uvedla Kristýna Zavrtálková s tím, že o projekt je výrazný zájem hlavně mezi obyvateli Ostravy a okolí.

Místo, kde stavba vznikne, je výrazně spjaté s kulturní minulostí města. Klub Boomerang hostil v roce 2002 první ročník festivalu Colours of Ostrava, podobnou pozici měl i sousední klub Templ, v němž vystupovaly kapely z Česka i zahraničí.

Právě tyto budovy, dnes opuštěné a technicky dožité, budou při chystané přípravě na stavbu bytového komplexu odstraněny.