Důl ČSM se chystá na zásyp jam po uhlí hlušinou. Pak už bude těžit metan

Darek Štalmach
  9:12aktualizováno  9:12
Sledovat Metro na Googlu
Útlum poslední činné černouhelné šachty, dolu ČSM ve Stonavě na Karvinsku, pokračuje rychleji, než těžaři předpokládali. Podle vedení společnosti OKD by práce v podzemí i na povrchu mohly skončit o několik měsíců dříve - na přelomu let 2028 a 2029. Rychlejší tempo vyklízení chodeb, stavby výbuchuvzdorných hrází a přípravy na budoucí čerpání metanu navíc firmě přinese významné úspory, protože například každodenní větrání dolu ji stojí milion korun.

Těžební společnost OKD vlastními silami likviduje zařízení v podzemí, připravuje také bourání části povrchových objektů a chystá se i na následnou těžbu důlního plynu. Podle zástupců firmy práce postupují rychleji, než se původně předpokládalo.

„V podzemí je nyní postaveno 72 z celkem 87 plánovaných výbuchuvzdorných hrází, které postupně uzavírají důlní díla. Zbývajících 15 má být dokončeno v létě, poslední dvě hráze v červenci,“ popsala aktuální stav útlumu dolu mluvčí OKD Barbora Černá Dvořáková.

Technická likvidace poslední činné černouhelné šachty v zemi, dolu ČSM ve Stonavě, je v plném proudu. Každý měsíc OKD opouští asi 50 až 70 lidí. Na konci prosince jich zůstane jen zhruba 350. (20. květen 2026)
Technická likvidace poslední činné černouhelné šachty v zemi, dolu ČSM ve Stonavě, je v plném proudu. Každý měsíc OKD opouští asi 50 až 70 lidí. Na konci prosince jich zůstane jen zhruba 350. Podle ředitele útlumu Davida Hájka a mluvčí OKD Barbory Černé Dvořákové (na fotografii) běží práce díky skvělému plánování a nasazení zaměstnanců nad očekávání rychle. (20. květen 2026)
Technická likvidace poslední činné černouhelné šachty v zemi, dolu ČSM ve Stonavě, je v plném proudu. Každý měsíc OKD opouští asi 50 až 70 lidí. Na konci prosince jich zůstane jen zhruba 350. Podle ředitele útlumu Davida Hájka a mluvčí OKD Barbory Černé Dvořákové (na fotografii) běží práce díky skvělému plánování a nasazení zaměstnanců nad očekávání rychle. (20. květen 2026)
Technická likvidace poslední činné černouhelné šachty v zemi, dolu ČSM ve Stonavě, je v plném proudu. Každý měsíc OKD opouští asi 50 až 70 lidí. Na konci prosince jich zůstane jen zhruba 350. (20. květen 2026)
12 fotografií

Díky rychlejšímu postupu by podle ní mohla technická likvidace skončit o několik měsíců dříve, než byl původní předpoklad na přelomu let 2028 a 2029.

„Za dosavadním hladkým průběhem technické likvidace stojí především dobře vymyšlený plán, nasazení, zkušenosti a odpovědný přístup našich zaměstnanců,“ doplnil ředitel útlumu David Hájek.

Technická likvidace neznamená jen prosté uzavření dolu. V podzemí se nejprve vyklízí to, co má ještě ekonomickou hodnotu a co lze bezpečně dostat na povrch. Zbytek zůstává po ekologickém zajištění v dole.

„Snažíme se zařízení z dolu, lokomotivy, kombajny nebo elektrozařízení nabídnout na trhu a prodat za více, než bychom dostali jako šrot. Vždy vyhodnocujeme ekonomiku, zda je pro nás výhodné zařízení vyklidit nahoru, nabídnout k odprodeji, nebo do šrotu,“ vysvětlil David Hájek.

Ekologická likvidace

„U spousty zařízení to ale nevychází, ta zůstanou dole, ale probíhá takzvaná ekologická likvidace, kdy jsou vypuštěny provozní náplně, oleje a podobně, které jsou ekologicky zlikvidovány.“ Z dolu se podle něho ve velkém vyklízejí také kabely.

„Máme určenou skupinu lidí, kteří stříhají nepoužité elektrické kabely a vyvážejí je nahoru. Už jsme zpracovali přibližně 80 kilometrů kabelů, které šly do šrotu,“ doplnil Hájek.

Loučení úpravny uhlí Dolu ČSM, provoz na konci února definitivně skončí

Dalším krokem bude likvidace jam. Na obou lokalitách, tedy na Severu i Jihu, má důl vždy jednu jámu úvodní a jednu výdušnou. Způsob jejich uzavření se bude lišit.

Výdušné jámy budou zasypány hlušinou, která vznikla při těžbě a úpravě uhlí a prošla certifikací jako vhodný zásypový materiál. Zásyp jedné z nich je plánován na srpen, druhé na září.

„Tato hlušina bude nakládána kolovým nakladačem na pásové dopravníky a volným pádem bude zasypána výdušná jáma na Severu i na Jihu,“ řekl Hájek.

Čerpání metanu

Složitější bude podle něj likvidace úvodních jam. Ty budou upraveny tak, aby po konci těžby uhlí mohly sloužit pro čerpání metanu.

„U úvodní jámy je příprava na likvidaci složitější, protože je chceme uchovat jako takzvané plynové, které umožní budoucí těžbu plynu,“ vysvětlil ředitel útlumu. „Na úrovni prvního patra postavíme betonovou jámovou zátku. Část pod zátkou až na dno jámy zůstane volná pro možnost akumulace plynu. Hloubka této části je přibližně 600 metrů, od jámové zátky až na povrch bude jáma vyplněna cementopopílkovou směsí.“

Ruch v posledním dole na Karvinsku. Staví tam speciální hráze, pak šachtu zasypou

Metan se podle něho na šachtě bude tvořit ještě mnoho let. „Po uzavření dolů koncentrace stoupají a vydatnost je několik let větší. S postupem doby to klesá,“ dodal Hájek.

Profese, kterých není třeba...

Postup likvidačních prací se současně promítá i do zaměstnanosti. Jak končí jednotlivé etapy, odcházejí lidé z profesí, které už důl nepotřebuje.

Nejprve šlo o pracovníky ražeb, později o lidi spojené s přípravou porubů a po lednovém ukončení těžby také o zaměstnance, kteří zajišťovali samotný provoz porubů a odtěžení uhlí.

„S postupem prací máme menší potřebu počtu zaměstnanců příslušných profesí. Proto s ukončením jednotlivých etap téměř každý měsíc probíhají vlny propouštění z organizačních důvodů,“ uvedl Hájek. „Fázi útlumu jsme začínali přibližně s 800 zaměstnanci, každý měsíc odchází zhruba 50 až 70 lidí. V konečném důsledku bychom v prosinci měli mít kolem 350 lidí.“

OKD skončila s hlubinným dobýváním uhlí 31. ledna letošního roku. Po téměř 250 letech tím skončila hlubinná těžba černého uhlí v České republice. Na Dole ČSM bylo od roku 1968 vytěženo více než 124 milionů tun uhlí. K 28. únoru skončil také provoz úpravny uhlí.

Společnost OKD si na likvidaci Dolu ČSM vytvořila rezervu 3,3 miliardy korun. Pokud se práce podaří urychlit, očekává významnou úsporu, třeba jen větrání dolu vychází na milion korun denně.

Odcházejícím zaměstnancům vyplácí odstupné až do výše jedenáctinásobku průměrného měsíčního výdělku a prostřednictvím programu Nová šichta jim pomáhá najít další práci.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

V budějovické Setkávárně vás obslouží handicapovaní. Nabídnou kávu i zmrzlinu

Začala přestavba nevzhledného zákoutí na českobudějovickém sídlišti Vltava....

Část náměstíčka na českobudějovickém sídlišti Vltava obsadili stavaři. Pustili se do úprav objektu, který ještě nedávno tvořily jen prázdné přístřešky bez využití. Budují zde Setkávárnu, kde budou...

21. května 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Důl ČSM se chystá na zásyp jam po uhlí hlušinou. Pak už bude těžit metan

Technická likvidace poslední činné černouhelné šachty v zemi, dolu ČSM ve...

Útlum poslední činné černouhelné šachty, dolu ČSM ve Stonavě na Karvinsku, pokračuje rychleji, než těžaři předpokládali. Podle vedení společnosti OKD by práce v podzemí i na povrchu mohly skončit o...

21. května 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

Exšéfka zlínské hygieny nakonec přiznala sražení motorkáře, stíhání zastaveno

Ředitelka Krajské hygienické stanice ve Zlíně Eva Sedláčková v roce 2020.

V případu nehody, kterou podle policie zavinila bývalá ředitelka Krajské hygienické stanice Zlínského kraje Eva Sedláčková, státní zástupce souhlasil s podmíněným zastavením trestního stíhání....

21. května 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

Věznění, mučení a znásilňování ženy v Siřemi. Kauzu začal projednávat soud

Karel Novák obžalovaný z věznění a znásilňování ženy v domě v Siřemi na Lounsku...

Krajský soud v Ústí nad Labem dnes začal projednávat šokující případ muže, který podle kriminalistů téměř tři měsíce věznil a brutálně znásilňoval ženu v domě v Siřemi na Lounsku. Na lavici...

21. května 2026  6:02,  aktualizováno  9:03

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Škoda Epiq vstupuje na trh: Cena startuje na 779 000 korunách, levnější verze dorazí později

Zavazadelník o objemu 475 litrů patří k tahákům nového epiqu.

Mluvilo se o tom dlouho a všichni byli zvědaví. Teď už je to skutečnost. Škoda Epiq míří do prodeje. Nejlevnější elektrická škodovka startuje na 779 tisících, dostupnější verze dorazí později

21. května 2026

Filmová filharmonie zakončí sezónu velkolepě: Michael Giacchino v Rudolfinu

21. května 2026

Tragický střet motorkáře s chodcem na Chebsku. Oba při nehodě zemřeli

Nehoda se stala ve středu okolo 22:00 mezi Velkou Hleďsebí a Mariánskými...

Dva lidé zemřeli ve středu pozdě večer při dopravní nehodě u Velké Hleďsebe na Chebsku. Motocykl se tam srazil s chodcem. Přes snahu záchranářů se řidiče ani chodce nepodařilo zachránit, informovala...

21. května 2026  7:42,  aktualizováno  7:52

Plavce v Novém Jičíně ohlídá umělá inteligence. Pozná, zda se někdo topí

Unikátní systém detekce tonutí AngelEye bude nově hlídat plavce.

Unikátní systém detekce tonutí AngelEye bude nově hlídat plavce na novojičínském koupališti, které se veřejnosti otevře 1. června po rok trvající rekonstrukci. Moderní technologie funguje na systému...

21. května 2026  7:32,  aktualizováno  7:32

Ceny nemovitostí v kraji dále rostou, výrazně zdražily hlavně starší byty

Byty o dispozicích od 1+kk pro jednotlivce přes praktické 2+kk a 3+kk až po...

Ceny nemovitostí rostou a porostou dál. Mimořádně poskočily částky hlavně u starších bytů. Vůbec nejvíce z celé republiky jdou ceny nahoru v Pardubickém kraji. Podle odborníků bude trend pokračovat....

21. května 2026  7:22,  aktualizováno  7:22

Doprava na D1 u Prahy bobtná. Úlevu může přinést dokončení dálničního okruhu

Zácpa na D1

Na první pohled podobné jako před několika lety. V dopravních špičkách a nedělních návratech do metropole je příjezd po D1 stále na dlouhé desítky minut. Auta stojí v kolonách a jen pomalu se...

21. května 2026  7:12,  aktualizováno  7:12

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Myslivci loni ulovili rekordní počet prasat i srnců, trofeje ukážou na výstavě

Na chovatelské přehlídce budou k vidění i medailové trofeje muflonů. Na snímku...

Nahlédnout do revírů myslivců napříč Žďárskem budou brzy moci návštěvníci tradiční chovatelské výstavy. Ta je jak přehlídkou trofejí zvěře, která byla v regionu za uplynulý rok ulovena, tak i...

21. května 2026  6:52

Čerpací stanice a ceny benzínu a nafty na nich. Mapa kurzy.cz

21. května 2026  6:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.