Stovky lidí se dnes v Ostravě zúčastnily akce Cesta za světlem, kterou u příležitosti výročí 17. listopadu pořádají studenti a absolventi Ostravské univerzity (OU) a Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO). Po pietním aktu na Masarykově náměstí v 16:39 vyrazil dav v 17:11 centrem města svíčkový průvod. Jeho zastávkou bylo také Prokešovo náměstí, kde organizátoři připravili kulturní překvapení.
Přibližně 40 studentů obou univerzit a členů dětských pěveckých sborů tam zazpívalo píseň Modlitba pro Martu. Součástí programu byla také světelná projekce na budovu ostravské radnice.
Časy zahájení pietního aktu a průvodu odkazují k událostem spojeným s bojem za svobodu a demokracii v letech 1939 a 1989. "Čas 16:39 odkazuje ke studentským demonstracím proti nacistickému režimu, které proběhly v listopadu 1939," uvedla spoluorganizátorka Veronika Zelenková.
Dodala, že číslice 16 odkazuje na datum pohřbu Jana Opletala, který byl smrtelně zraněn během protinacistické demonstrace 28. října 1939. Zemřel 11. listopadu a jeho pohřeb se v rodném Nákle na Moravě konal o pět dnů později, 16. listopadu, společně s uložením ostatků. "Další čas 17:11 odkazuje na uzavření českých vysokých škol 17. listopadu 1939 a také na listopadové události roku 1989," uvedla.
Rektor Ostravské univerzity Petr Kopecký zdůraznil význam svobody a demokracie pro vysoké školy. "Svoboda a demokracie patří k základním hodnotám poslání všech českých univerzit. To je uvedeno i v úvodním odstavci zákona o vysokých školách, kde se píše také o tom, že máme rozvíjet demokratické hodnoty, přispívat k občanské společnosti a vybavovat mladé lidi k tomu, aby v ní dokázali žít. To znamená pěstovat v nich kritické myšlení a informační gramotnost," uvedl.
Rektor VŠB-TUO Igor Ivan řekl, že připomínání historických událostí je důležité i v současnosti. „Demokracie není samozřejmost. Je to věc, o kterou se musíme starat a kterou musíme rozvíjet. Když se podíváme tady kolem sebe, vidíme, že převažují mladí lidé. Což považuji za skvělé. Univerzity stále dokážou přivádět lidi, kteří jsou ochotni o demokracii bojovat," dodal.
Cesta za světlem se v Ostravě koná tradičně. Letošní program začal už v pondělí 16. listopadu na VŠB-TUO besedou s bývalým výsadkářem Ivem Zelinkou a panelovou diskusí o proměnách Ostravy z pohledu umění a architektury. Na dnešek organizátoři připravili také večerní koncert kapely Ostravská bandaska a setkání s Pamětí národa Moravskoslezského kraje v Minikině.
Ostravská Cesta za světlem navazuje na již tradiční připomínku událostí, které zásadně ovlivnily moderní dějiny České republiky. Připojují se tak k iniciativám napříč celou Českou republikou v rámci Týdne svobody pod záštitou spolku Díky, že můžem. Motivem akce zůstává světlo coby symbol naděje, vnitřní síly a odvahy. Součástí doprovodného programu je rovněž výstava věnovaná 100. výročí narození sochaře Olbrama Zoubka s názvem Světlo je krátké, kterou je možno navštívit do 30. listopadu před rektorátem VŠB-TUO.