Štramberk žádá o pomoc kraje s arboretem. Řešení nebude rychlé

Josef Gabzdyl
  8:22
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Tak vypadá arboretum ve Štramberku na Novojičínsku v současnosti. (2. září 2026)

Tak vypadá arboretum ve Štramberku na Novojičínsku v současnosti. (2. září 2026) | foto: Josef Gabzdyl, iDNES.cz

Labyrint jako centrum prodávaného štramberského arboreta v současnosti (2. září...
Tak vypadá arboretum ve Štramberku na Novojičínsku v současnosti. (2. září 2026)
Zakladatel štramberského arboreta Petr Pavlík v roce 2018. Kvůli nedobrému...
Do štramberského arboreta pravidelně mohla i veřejnost. To však už několik let...
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Kraj jako spása. Štramberk stále sumíruje, jak zabránit prodeji cenné botanické zahrady Dolní Kamenárka do dalších soukromých rukou. Zastupitelé se však shodují, že bez zásadní finanční pomoci kraje zůstává nákup desetihektarového arboreta za dosud požadovaných 35 milionů korun nemyslitelný.

Vedení turisticky oblíbeného městečka na Novojičínsku už proto jednalo s krajským náměstkem pro investice a majetek Michalem Kokoškem.

„Samozřejmě nám kraj ještě nic neslíbil, protože peníze mají vázané už na schválené projekty. Navíc potřebují dodat podpůrná stanoviska odborníků a naši vizi možného budoucího využití,“ shrnul štramberský starosta David Plandor.

Tak vypadá arboretum ve Štramberku na Novojičínsku v současnosti. (2. září 2026)
Labyrint jako centrum prodávaného štramberského arboreta v současnosti (2. září 2026)
Tak vypadá arboretum ve Štramberku na Novojičínsku v současnosti. (2. září 2026)
Zakladatel štramberského arboreta Petr Pavlík v roce 2018. Kvůli nedobrému zdravotnímu stavu se o unikátní, ale rozlehlou lokalitu už nemůže starat.
9 fotografií

Město proto zahájilo jednání s Ostravskou univerzitou, Českým svazem ochránců přírody a dalšími organizacemi.

„V bývalém vápencovém lomu zvažujeme třeba univerzitní detašované pracoviště s možností přístupu veřejnosti,“ nastínil starosta s tím, že zapovězen vstup by neměli ani horolezci.

Krajský náměstek Michal Kokošek jednání potvrdil. „Je však v úplných začátcích, proto je v tuto chvíli předběžné se k této záležitosti vyjádřit kladně nebo záporně. Navíc je nutno upozornit, že se jedná o finanční prostředky v řádech desítek milionů korun, které Moravskoslezský kraj nemá nijak alokovány ve svém rozpočtu,“ vysvětlil krajský náměstek.

Rozhodnutí v řádech měsíců

Kokošek zopakoval, že se s vedením Štramberka dohodl na poskytnutí představ města o budoucím využití areálu, nutných investicích do lokality a za potřebné považuje i zapojení dalších institucí zabývajících se výzkumem této lokality.

„Rozhodnutí o případném zapojení kraje do řešení této lokality nelze očekávat v řádech týdnů, ale spíše měsíců,“ konstatoval náměstek.

Arboretum vzniklé před třiceti lety prodává přes realitní kancelář dcera jeho zakladatele Petra Pavlíka. Termín, dokdy se musí o prodeji rozhodnout, dosud nepadl.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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