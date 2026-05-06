Na Novojičínsku vykolejila část nákladního vlaku, poslední vagon se převrátil

Událost se stala okolo desáté hodiny dopoledne. „Na výhybce číslo 5a vykolejil poslední vůz nákladního vlaku převážejícího vápno. Při mimořádné události nebyl nikdo zraněn a škody byly celkově odhadnuty na šest milionu korun, z toho pět milionů na vlaku a milion na infrastruktuře,“ uvedl mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.
Na lokální trati v úseku Štramberk-Kopřivnice byl kvůli nehodě zastaven provoz. Drážní hasiči by vykolejený vagon měli dostat zpět na koleje.
„Událost se obešla bez zranění, trať je ale neprůjezdná. Obnovení provozu se odhaduje na čtvrteční poledne,“ řekl mluvčí Správy železnic Martin Kavka.
České dráhy nasadily v úseku náhradní autobusy. Mluvčí moravskoslezské policie Eva Michalíková řekla, že se policie nehodou nezabývá. Především proto, že při ní nebyl nikdo zraněn a ani neunikly materiály.
