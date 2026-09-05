Strany v Moravskoslezském kraji zahájily kampaň, sází hlavně na kontakt s voliči

Autor: ČTK
  6:00aktualizováno  6:00
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Strany, hnutí a koalice už v Moravskoslezském kraji zahájily volební kampaň před říjnovými komunálními a senátními volbami. V ulicích se objevily billboardy či letáky, ale uskupení chtějí vsadit hlavně na kontakt s voliči, řada kandidátů se prezentuje i prostřednictvím sociálních sítí. Objevilo se už i ničení předvolebních materiálů, zjistila ČTK.

Krajský předseda hnutí ANO Stanislav Kopecký řekl, že hnutí používá vizuální manuál, aby v každé obci bylo na první pohled vidět, že jde o hnutí ANO. Samotná kampaň je ale v gesci místních organizací, které mohou využít centrální nabídky reklamních předmětů. "Jednotné téma nemáme, jenom slogan, že pracujeme dál, že makáme. To se bude objevovat na billboardech. Každé město má problémy anebo investiční akce jiné, takže to nejde udělat jednotnou kuchařkou," řekl Kopecký. V Opavě se podle něj ANO setkalo s ničením velkých billboardů. "První noc to byly dva, teď už je to snad kolem deseti, 15 kusů, a to je už škoda většího rozsahu. Myslím, že to bude šetřit policie," řekl Kopecký.

Regionální manažer ODS Jan Kuchař uvedl, že kandidáti nyní intenzivněji chodí mezi občany. "V kampani se používá všechno, ale nejvíce se sází na kontakt s občany. Tím, jak jsou lidi více na sociálních sítích, tak se to víc a víc stává běžnější i pro naše kandidáty," řekl Kuchař. Kampaň se většinou snaží zaměřit na problémy konkrétního místa. "Kampaň není sjednocená, dělá se individuálně podle místa, kde je kandidátní listina," podotkl Kuchař. Do regionu by měl kandidáty přijet podpořit předseda ODS Martin Kupka a předseda Senátu Miloš Vystrčil.

Předsedkyně krajského výboru STAN Michaela Šebelová řekla, že celostátně používají heslo "Starostování je řemeslo, děláme ho poctivě a rádi", ale jinak si každé sdružení dělá kampaň lokálně podle konkrétního místa. "Neplánujeme žádnou velkou předvolební akci. Jen předseda Vít Rakušan přijede 16. září a setká se s lidmi, bude na kontaktní kampani v Karviné a Ostravě-Jihu," řekla Šebelová.

Lidovci sází na takzvanou door to door kampaň, kdy se snaží obcházet voliče s volebními programy a drobnými propagačními předměty. "Soustředíme se také na sociální sítě. V kraji tady od 28. září také tři dny bude kampaňové auto - Grolich kára. Z auta se vydává káva, limonáda a nanuky a u toho budeme diskutovat s občany," řekl krajský manažer Jiří Navrátil. V kampani se soustředí na lokální problémy.

Krajský předseda SPD Peter Harvánek řekl, že se celorepubliková kampaň odehrává v duchu Ručíme za bezpečné Česko. "Budeme mít billboardy, letáky i stánky. Hlavně ale budeme mít road show i v duchu toho bezpečného Česka, která se bude týkat školení první pomoci. První zastávky máme 10. září v Bruntále a v Krnově," řekl Harvánek.

V Ostravě navíc SPD dělá anketu mezi lidmi. "Program máme, nicméně priority chceme utřídit podle toho, co lidi v Ostravě nejvíc pálí. Aktivně se doptáváme, rozdáváme i letáky, sbíráme výsledky a pak je zveřejníme," řekl Harvánek.

Motoristé rovněž sází hlavně na kontakt s voliči, které ale chtějí oslovit také materiály do schránek, částečně venkovní reklamou a komunikací na sociálních sítích. Vrcholem kampaně bude podle ostravského lídra Matěje Gregora 6. října debata regionálních kandidátů, které přijedou podpořit i zástupci vlády z řad Motoristů.

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