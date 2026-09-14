Střední škola prof. Zdeňka Matějčka v Ostravě má sportovní a vzdělávací areál

Ostravská Střední škola prof. Zdeňka Matějčka má nový sportovní a vzdělávací areál. Zhruba za 12 milionů korun ho tam nechal vybudovat Moravskoslezský kraj, který je zřizovatelem školy. Novinářům to dnes sdělila mluvčí kraje Nikola Birklenová.
"Tímto projektem se nám podařilo proměnit nevyužívanou plochu mezi budovami školního areálu v moderní hřiště, které nabídne dětem lepší podmínky pro pohyb a smysluplné trávení času. Toto nové zázemí rozšiřuje možnosti tělesné výchovy, praktické výuky odborných předmětů i volnočasových aktivit. Navíc významně přispívá k dalšímu zkvalitňování prostředí naší školy," řekl náměstek hejtmana pro školství a sport Jan Veřmiřovský (ANO).
Součástí areálu je víceúčelové hřiště s umělým povrchem, běžecká dráha s doskočištěm, plocha pro zábavné a relaxační aktivity, klidová zóna s přírodním trávníkem a venkovní učebna. K dalšímu rozvoji přispějí i samotní studenti zahradnických oborů, kteří postupně osázejí vhodné plochy v areálu.
Nové zázemí podle ředitelky školy Ivany Jírů přinese studentům i mimoostravským dětem ubytovaným v domově mládeže více příležitostí pro sport, učení i společné aktivity. "Vnímáme jej jako dlouhodobou investici do zdraví, rozvoje a kvalitního vzdělávání žáků a zároveň jako prostor, který bude žákům k dispozici ve volných chvílích včetně přestávek k vzájemné komunikaci a odpočinku v příjemném a bezpečném prostředí areálu školy," řekla Jírů.