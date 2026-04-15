Střední škola technická v Opavě bude mít nové sportoviště za více než 21 milionů

V areálu Střední školy technické v Opavě vznikne nové sportovní zázemí za 21,4 milionu korun. Nahradí nevyhovující sportovní areál. Kraj, který je zřizovatelem školy, většinu nákladů uhradí s pomocí evropských peněz. Novinářům to dnes sdělila mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová.
Venkovní sportoviště se nyní začíná budovat a hotové by mělo být v prosinci. Bude sloužit nejen pro hodiny tělesné výchovy, ale zájemci ho budou moci využívat i mimo výuku.
"Ve vnitřní ploše nového atletického oválu bude hřiště na minikopanou o rozměrech 54krát 30 metrů. Součástí projektu jsou také workoutové a multifunkční hřiště. Vybudujeme i centrální zázemí, které bude zahrnovat hygienické zařízení a uzamykatelné skříňky pro návštěvníky areálu. Věřím, že výuka tělocviku začne hned příští jaro, a že v areálu bude rušno i v odpoledních hodinách," uvedl náměstek hejtmana pro investice a majetek Michal Kokošek (ANO).
Z evropských peněz bude na projekt směřovat 18,8 milionu korun. Zbývající část nákladů kraj zaplatí ze svého rozpočtu. Střední škola technická bude mít kromě sportoviště i nové dílny, které se začaly budovat na počátku roku. Sloužit budou pro odborné vzdělávání budoucích mechaniků, seřizovačů CNC strojů, obráběčů kovů a elektrikářů. Výstavba dílen a jejich vybavení vyjde na 72 milionů korun a výuka by v nich měla začít v příštím roce.