Nejžádanějšími školami v kraji jsou gymnázia, zájem je také o obor kadeřník

„Největší zájem je standardně o obory gymnázií, dále obory obchodní akademie, informační technologie či praktická sestra. Z nematuritních oborů je to mechanik opravář motorových vozidel anebo kadeřník,“ informovala Miroslava Chlebounová z tiskového oddělení hejtmanství.
Zájemci o střední školy podávali přihlášky od 1. do 20. února. V Moravskoslezském kraji jde zhruba o 16 100 uchazečů. Z toho přes 14 tisíc zájemců se hlásí na čtyřleté studijní obory, zbytek připadá na šestiletá gymnázia a osmileté obory.
Ačkoliv celková kapacita středních škol v kraji je vyšší, na některých oborech se uchazeči musí připravit na velkou konkurenci.
O čtyřleté gymnaziální studium má v kraji letos podle dat zveřejněných Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) zájem přes dva a půl tisíce lidí. Kapacita je zhruba o tisícovku nižší, průměrně za celý kraj je tak na jedno místo jeden a půl zájemce.
Na těch nejžádanějších školách se však bude o místa na čtyřletém studiu bojovat. Podle dat Cermatu například na ostravské Gymnázium Františka Hajdy připadají na jedno místo více než čtyři zájemci a totéž platí pro gymnázium ve Frenštátě pod Radhoštěm, ostravské Matiční gymnázium, gymnázium v Orlové, Jazykové gymnázium Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě či Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí.
„Často slýcháme dotazy, zda budeme navyšovat kapacitu gymnázií. Považujeme za důležité udržet na gymnáziích vysokou kvalitu vzdělávání. Je potřeba přijímat absolventy s nejlepšími výsledky. Proto navyšování míst neplánujeme,“ komentoval náměstek hejtmana pro školství Jan Veřmiřovský.
Školy v přetlaku
Místa ale přibudou jinde, například v oboru informační technologie. I tam je letos podle dat Cermatu přetlak, na některých středních školách mají na jedno místo i tři a více přihlášek.
Platí to například pro Obchodní akademii a SOŠ logistickou Opava s 99 uchazeči na jednu třídu, Střední průmyslovou školu Karviná, kam se na 30 míst hlásí 92 zájemců, či Obchodní akademii Ostrava se 101 přihláškami na třicítku míst.
Stejné by to měla i ostravská Střední škola teleinformatiky, tam však letos otevřou o jednu třídu IT více. „Na IT je obrovský zájem, na šedesát míst míváme přes dvě stovky přihlášek. Zároveň jsou absolventi velmi žádaní na trhu,“ uvedl k navýšení kapacity ředitel SŠ teleinformatiky Pavel Zubek.
A zájem trefil, Cermat pro obor IT v této škole hlásí 206 přihlášek. Díky nárůstu počtu míst z šedesáti na devadesát tam tedy letos mají 2,3 uchazeče na jedno místo.
Učební obory v kurzu
Rekordy ale trhají i učební obory. Třeba kadeřník. V Ostravě a Havířově se letos v tomto oboru přihlásilo pět uchazečů na jedno místo a ve Frýdku-Místku dokonce šest.
Přijímací zkoušku na maturitní obory letos absolvují zhruba tři čtvrtiny těch, kteří si podali přihlášku na střední školu. „Pro letošní přijímací řízení si do některého z maturitních oborů podalo přihlášku 12 680 uchazečů. Ti by měli konat jednotnou přijímací zkoušku,“ doplnila Chlebounová.
Zkoušky se uskuteční 10. a 13. dubna, výsledky budou 15. května.