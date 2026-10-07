Středoškoláci mají ve Frýdlantu nad Ostravicí nové dílny téměř za 33 milionů

Střední škola řemesel ve Frýdku-Místku dokončila rekonstrukci dílen a zázemí na svém odloučeném pracovišti ve Frýdlantu nad Ostravicí. Modernizace objektu stála téměř 33 milionů korun. Novinářům to dnes sdělila Miroslava Chlebounová z krajského úřadu.
Zázemí dílen budou využívat budoucí truhláři, tesaři, nábytkáři a stavebníci. Po rekonstrukci objektu budou mít nejen modernější zázemí pro výuku, ale díky energetickým úsporám se sníží i provozní náklady.
"Škola získala nově zateplený objekt s vyměněnými okny a dveřmi, část budovy dostala novou střechu a učebny jsou vybaveny moderním systémem větrání. Na střeše navíc přibyly fotovoltaické panely, které pomohou s výrobou vlastní elektrické energie," řekla Chlebounová. Stavba začalo loni v květnu. S jejím financováním pomohl kraj, který přispěl téměř 25 milionů korun, část nákladů pokryly evropské dotace.