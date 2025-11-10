Nová expozice ukáže „novojičínské Pompeje“ z období husitských bouří

Nevšední expozice vznikne v Novém Jičíně v jednom ze soukromých historických domů. Při jeho nedávné rekonstrukci se totiž archeologům podařilo objevit pozůstatky původního trojdílného středověkého domu, který patrně zanikl při dobývání města husity a následném požáru v roce 1427.
Odebírání keramických nádob z varné podesty pece.

Odebírání keramických nádob z varné podesty pece. | foto: František Kolář, Národní památkový ústav Ostrava

Keramické nádoby nalezené v prostoru kuchyně ve středověkém domě, který zanikl...
Zkoumaný dům č. p. 91/7 na Křižíkově ulici v centru Nového Jičína.
Detail žárem zdeformovaného roštu na podlaze kuchyně.
Východní obvodová zeď zbavená omítek s patrnými nálezy - přízemí a patro...
Nález vzbudil zájem i mezi evropskou odbornou obcí, oheň totiž pomohl zakonzervovat řadu unikátních historických artefaktů.

„Kolegové tento nález s nadsázkou nazývají Novojičínské Pompeje,“ řekla Jana Koudelová z Národního památkového ústavu v Ostravě.

Expozice nazvaná Pod Popelem vznikne v jedné z místností v přízemí měšťanského domu v Křižíkově ulici 91 a bude prezentovat vývoj měšťanské architektury Nového Jičína i osud domu a jeho obyvatel od středověku po současnost.

Dům v centru Nového Jičína skrýval dávnou kuchyni. Našla se pec i nádobí

Její vznik přijde na tři miliony korun, třetinu zaplatí kraj. Stavba by měla být hotová na přelomu jara a léta 2026.

„Když jsme majitelce domu poskytovali dotaci na rekonstrukci a záchranný archeologický průzkum domu, jednou z podmínek bylo i to, aby městu nabídla místnost, v níž budeme moci prezentovat zdejší nálezy. Nová expozice ukáže historii domu a jeho vývoj v jednotlivých staletích a také to, jak se mohly odvíjet životy lidí, kteří jej obývali,“ přiblížil Ondřej Syrovátka.

Archeologický výzkum přinesl řadu zajímavostí. „Pod metrovým nánosem suti a popela se podařilo objevit řadu historických artefaktů. Ty byly díky vysoké pokrývce směsi materiálů zakonzervovány a dnes tak můžeme z drobných nálezů poskládat vybavení kuchyně z období husitských bouří, v budoucí expozici ukázat staré mince, skleněné šperky nebo středověké vidle či kladivo,“ uvedla Kateřina Nesrstová z Návštěvnického centra Nový Jičín, které má projekt na starosti.

Pompejská situace

„Prokopali jsme celé přízemí a dostali jsme poměrně věrný obraz toho, jak to obydlí mohlo ve středověku vypadat,“ popsala již dříve Koudelová. „Díky sondám jsme objevili středověkou pec s kamennou podestou, na které se našly celé nádoby. Což je u nás velmi neobvyklé, je to taková pompejská situace. Byla tam i zuhelnatělá vařečka a další nálezy, různé železné předměty a skleněné korálky.“

Návštěvníci například prostřednictvím 3D modelu uvidí, jak probíhal stavebně historický vývoj domu od středověku do dnešní doby.

„Druhým tématem bude příběh domu zasazený do období husitských bouří,“ vysvětlila vedoucí návštěvnického centra Radka Bobková.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

