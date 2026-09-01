Štreit oslaví životní jubileum na Sovinci, otevře se také nová naučná stezka

Významné životní jubileum v podobě 80 let profesora a fotografa Jindřicha Štreita připomene 5. září setkání na hradě Sovinec na Bruntálsku, u kterého umělec žije. Součástí programu bude také slavnostní otevření nové naučné stezky vedoucí k hradu a představení návrhu obnovy kaple svatého Františka Xaverského v Křížové. V ní má vzniknout galerie. Akci připravily Muzeum v Bruntále a obec Jiříkov. ČTK to řekla mluvčí muzea Pavlína Konečná.
"Program začne ve 14:00 v kapli svatého Františka Xaverského v Křížové, kde představíme návrh její obnovy a záměr budoucího využití objektu. Interiér kaple by se měl podle představené vize proměnit ve společenské a kulturní centrum nazvané Galerie Jindřicha Štreita," uvedla.
Otevřena bude také nová naučná stezka Sovinec. Navazuje na bezpečnou pěší trasu mezi záchytným parkovištěm a hradem Sovinec a nabídne informace o historii, přírodě a krajině v okolí. "Bezpečné pěší propojení mezi parkovištěm a hradem Sovinec bylo pro obec dlouhodobou prioritou. Těší mě, že na něj nyní navazuje také naučná stezka, která návštěvníkům zpříjemní cestu na hrad a nabídne jim další zajímavé informace o zdejším regionu," uvedla starostka obce Jiříkov Barbora Šišková.
Na otevření stezky naváže v areálu hradu Sovinec setkání věnované životnímu jubileu Jindřicha Štreita, který patří k nejvýraznějším českým dokumentárním fotografům. Ve své tvorbě se dlouhodobě věnuje každodennímu životu, sociálním tématům a prostředí venkova. Jeho fotografie zachycují mimo jiné proměny života na Bruntálsku a v dalších regionech.
"Profesor Jindřich Štreit patří k osobnostem, které svým dílem významně ovlivnily podobu české dokumentární fotografie a zachytily proměny života v našem regionu. Jsme rádi, že jeho jubileum můžeme připomenout právě na Sovinci," uvedla ředitelka Muzea v Bruntále Ema Havelková.