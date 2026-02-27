Střelba u rodinného domu v Krnově. Policisté na místě našli mrtvého muže

Autor: jog
  12:52
Ke střelbě v blízkosti jednoho z rodinných domů v Krnově byli v pátek přivoláni policisté. Po příjezdu na místo nalezli muže bez známek života. Vedle něj ležely dvě zbraně. Ke zranění dalších lidí podle policistů nedošlo.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Policejní mluvčí Pavla Jiroušková sdělila, že jde o seniora, příčiny jeho smrti se vyšetřují. „Zatím nelze sdělit žádné další podrobnosti,“ konstatovala.

Podle prvotních zjištění iDNES.cz střelbě údajně předcházela hádka a senior se zřejmě sám připravil o život. To však musí potvrdit soudní pitva.

„Hlídky zůstávají na místě a okolí střelby je uzavřené,“ připojila policejní mluvčí.

Tento týden jde už o druhou střelbu v ulicích v Moravskoslezském kraji, v úterý odpoledne v centru Havířova to byl šestapadesátiletý muž, který postřelil i zasahujícího policistu, aby pak v zabarikádovaném bytě spáchal sebevraždu.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen několik závodů a zápasů. Do běhu na 50 kilometrů se zapojí i dvě české závodnice.

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Asia Express přehledně: Vysílací dny, výzvy i kompletní přehled soutěžících

Českou verzi reality show Asia Express a průvodci celým napínavým závodem budou...

Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality show Asia Express, která slibuje napětí od prvního do posledního dílu. Televize TV Prima už...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...

Kvůli nehodě tří aut na Prostějovsku je uzavřena dálnice D46 ve směru na Olomouc

ilustrační snímek

Kvůli nehodě dvou nákladních aut a jednoho osobního vozidla je u Olšan na Prostějovsku uzavřena dálnice D46 ve směru na Olomouc. Na místě zasahují složky...

27. února 2026  11:58,  aktualizováno  11:58

ÚOHS musí znovu rozhodnout o pokutě pro FN Královské Vinohrady, potvrdil NSS

ilustrační snímek

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Mlsna musí znovu rozhodnout o výši pokuty pro pražskou Fakultní nemocnici Královské Vinohrady....

27. února 2026  11:52

Modernizace pardubické haly se prodraží o 14 milionů Kč kvůli střeše nebo sítím

ilustrační snímek

Modernizace basketbalové haly v atletickém areálu na Dukle v Pardubicích bude dražší o 14 milionů korun. Ukázalo se, že například střecha je ve špatném stavu a...

27. února 2026  11:49,  aktualizováno  11:49

Kniha džunglí v jabloneckém Eurocentru

ilustrační snímek

Dobrodružný muzikál Kniha džunglí potěší v neděli návštěvníky Eurocentra v Jablonci nad Nisou.

27. února 2026  13:29

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Soud zrušil opatření, jímž středočeské Zápy v části katastru zvýšily daň

ilustrační snímek

Středočeský městys Zápy chyboval, když u některých pozemků v průmyslové a logistické zóně pětinásobně zvýšil daň z nemovitosti. Podmínkou pro takový postup je...

27. února 2026  11:37,  aktualizováno  11:37

Nové zastávky i křižovatky. V Litvínově startuje modernizace tramvajové trati

V plánu je například i vznik nové zastávky u vysokých paneláků u nádraží.

V Litvínově na Mostecku v pondělí odstartují práce na jedné z největších investic v historii města. Dotkne se v podstatě všech obyvatel i návštěvníků a v důsledku do určité míry promění vzhled...

27. února 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Integrovaný dopravní systém začne na jihu Čech fungovat 1. července

ilustrační snímek

Integrovaný dopravní systém (IDS) začne na jihu Čech fungovat od 1. července. Původně měl zahájit činnost v dubnu, ale zpoždění způsobily přípravy jednotného...

27. února 2026  11:21,  aktualizováno  11:21

Ohrožoval lidi nožem, do bytu se dobýval lopatou. Narušený muž už je v léčebně

ilustrační snímek

Nebezpečný agresivní muž, který minulý týden v Šumperku na ulici ohrožoval lidi nožem a opakovaně se dobýval do bytu svého otce, je i díky přičinění místních strážníků v psychiatrické léčebně. Ti po...

27. února 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Střelba u rodinného domu v Krnově. Policisté na místě našli mrtvého muže

ilustrační snímek

Ke střelbě v blízkosti jednoho z rodinných domů v Krnově byli v pátek přivoláni policisté. Po příjezdu na místo nalezli muže bez známek života. Vedle něj ležely dvě zbraně. Ke zranění dalších lidí...

27. února 2026  12:52

České dukáty čeká zářná budoucnost

27. února 2026  12:48

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Opravovaný Lobkovický palác hradu Kost změní vzhled, dostane novou omítku

OpravovanĂ˝ LobkovickĂ˝ palĂˇc hradu Kost zmÄ›nĂ­ vzhled, dostane novou omĂ­tku

V horním areálu gotického hradu Kost na Jičínsku opravují stavbaři Lobkovický palác. Práce za 50 milionů korun jsou hotové z 20 až 25 procent. Palác dostane...

27. února 2026  11:11,  aktualizováno  11:11

Trhu s auty na vodík dominuje Čína, v Evropě loni prodeje klesly, v ČR je 29 aut

ilustrační snímek

Trh s vodíkovými automobily i autobusy loni celosvětově rostl o 24,4 procenta. Růst táhnou asijské země, zejména Čína a Jižní Korea. V Evropě se loni prodalo...

27. února 2026  11:05,  aktualizováno  11:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.