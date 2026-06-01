Srážek se zvěří v Moravskoslezském kraji přibylo, vliv však má i změna statistiky

  15:52aktualizováno  15:52
Více než dvojnásobně se meziročně zvýšila statistika sražené zvěře v Moravskoslezském kraji. Není to však jen tím, že se bouralo častěji, velký vliv má i změna metodiky sčítání.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Základem analýzy jsou dál policejní statistiky dopravních nehod, nově se k nim ale přidaly také záznamy z tísňové linky 158. Právě to je hlavní důvod, proč letošní čísla výrazně narostla,“ vysvětlil odborník na střety se zvěří z Centra dopravního výzkumu Michal Bíl.

Podle aktuálního Srna indexu bylo v Moravskoslezském kraji od loňského října do letošního března evidováno 1 305 střetů vozidel se zvěří. O rok dříve stejná statistika uváděla 620 případů.

„Srna index eviduje sraženou zvěř systematicky od roku 2019, takto vysoké hodnoty však zaznamenáváme poprvé. Období od října do března vykázalo rekordní počty střetů, což je dáno především upravenou metodikou sběru a dostupností nového zdroje dat,“ doplnil Bíl.

V přepočtu na délku silniční sítě v Moravskoslezském kraji připadá podle posledních dat jeden střet se zvěří zhruba na každých 2,7 kilometru silnic. V předchozím srovnatelném období to bylo 5,6 kilometru.

Nejvíce střetů se zvěří zaznamenal okres Frýdek-Místek, kde jich bylo 298. Následují Novojičínsko s 282 střety a Opavsko s 251 případy. Na Karvinsku statistika uvádí 197 střetů, v okrese Bruntál 141 a na území Ostravy 136.

V přepočtu na délku silniční sítě ale vychází nejrizikověji Karvinsko, kde připadá jeden střet už na 1,5 kilometru silnic.

Nejnebezpečnější úsek v regionu se podle aktuálního Srna indexu nachází na silnici mezi Frýdkem-Místkem a Sedlišti, v místech, kde vede Frýdeckým lesem. Na pouhých 237 metrech zde za sledované období došlo k deseti střetům vozidel se zvěří. Loni to byl úsek silnice I/58 poblíž mošnovského letiště.

Nejvyšší počet srážek automobilů se zvěří v Moravskoslezském kraji se nejnověji eviduje v tzv. Frýdeckém lese mezi Frýdkem – Místkem a obcí Sedliště.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

