Stržené trakční vedení zastavilo provoz na trati mezi Studénkou a Jistebníkem

Provoz na hlavní železniční trati mezi Olomoucí a Ostravou dnes vpodvečer zastavilo v úseku Studénka a Jistebník stržené trakční vedení. Událost se stala při průjezdu vlaku, na střeše jednoho z vagonů začaly hořet spadlé dráty. Na místo vyrazili hasiči Správy železnic a bylo nutné evakuovat zhruba 150 cestujících. ČTK o události informoval mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Zatím není jasné, kdy bude provoz obnoven.
Provoz v úseku Studénka-Jistebník je zcela zastaven, omezení se týká dálkové i regionální dopravy. Trakční vedení bylo vypnuto.
Na stejné trati a ve stejném úseku byly problémy také ve středu. Porucha vlaku zastavila dopravu na více než dvě hodiny. Podle údajů na webu Českých drah bylo příčinou zřejmě zadýmení brzdového kotouče ve vlaku EC 130. Na místě zasahovali také hasiči.