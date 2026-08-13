Stržené trakční vedení zastavilo provoz na trati mezi Studénkou a Jistebníkem

Provoz na hlavní železniční trati mezi Olomoucí a Ostravou dnes vpodvečer na několik hodin zastavilo v úseku Studénka a Jistebník stržené trakční vedení. Událost se stala při průjezdu vlaku, na střeše jednoho z vagonů začaly hořet spadlé dráty. Na místo vyrazili hasiči Správy železnic a bylo nutné evakuovat zhruba 150 cestujících. ČTK o události informoval mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Kolem 22:15 začaly vlaky jezdit po jedné ze dvou kolejí, uvedly České dráhy (ČD).
Provoz byl kompletně přerušen zhruba v 18:00. Později začala jezdit náhradní autobusová doprava mezi Studénkou a Jistebníkem. Podle odhadu ČD by měl být provoz kompletně obnoven před půlnocí, čas je ale pouze orientační
Na stejné trati a ve stejném úseku byly problémy také ve středu. Porucha vlaku zastavila dopravu na více než dvě hodiny. Podle údajů na webu Českých drah bylo příčinou zřejmě zadýmení brzdového kotouče ve vlaku EC 130. Na místě zasahovali také hasiči.