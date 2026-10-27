Studenti v Ostravě protestovali proti změně financování veřejnoprávních médií

Studenti Ostravské univerzity a VŠB-Technické univerzity Ostrava dnes v centru krajské metropole vyjádřili podporu veřejnoprávním médiím a vymezili se proti změně jejich financování. Připojí se 3. listopadu ke shromáždění na podporu České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo), které se v Ostravě uskuteční na Jiráskově náměstí. Předsedkyně Studentské komory Akademického senátu Ostravské univerzity (OU) Anna Pražáková odpoledne doplnila, že komora vyhlašuje studentskou stávkovou pohotovost.
Studenti krátce před polednem zaplnili Husův sad a v rukou drželi transparenty jako Chceme svobodu slova, Média patří občanům, ne politikům nebo Nechceme skončit jako na Slovensku. Setkání zahájili českou hymnou. "Vyjadřujeme znepokojení nad vládním návrhem zákona, který ruší televizní a rozhlasové poplatky a převádí financování České televize a Českého rozhlasu na státní rozpočet," uvedla Pražáková.
Návrh novely, který přesouvá financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet, Sněmovna nečekaně na program zařadila v pátek a po vyhroceném jednání poslala hlasy vládních poslanců do druhého čtení v sobotu ve 04:36. ČT by podle novely měla příští rok získat z rozpočtu 5,74 miliardy korun, asi o miliardu méně, než letos plánuje vybrat z poplatků. ČRo by měl dostat od státu 2,065 miliardy korun, tedy zhruba o 400 milionů méně.
"Považujeme za nevhodné, aby takto byl projednáván zákon, který se týká svobody a nezávislosti médií," řekla Pražáková. Obává se, že snížené příjmy obou médií se mohou projevit na rozsahu a kvalitě vysílání. "Ještě zásadnější je pro nás změna principu financování. Pokud o rozpočtu médií veřejné služby bude rozhodovat politická většina, vzniká prostor pro tlak na jejich obsah. Jako generace, která vyrůstá v prostředí dezinformací, potřebujeme důvěryhodné a nezávislé zdroje informací. Veřejnoprávní média jsou hlavním z nich, proto žádáme vládu, aby návrh stáhla, případně aby ho před dalším čtením zásadně přepracovala a zakotvila do něj jasné záruky nezávislosti České televize a Českého rozhlasu," řekla Pražáková.
Podobně se vyjádřila i Pavlína Střelková ze Studentské komory Akademického senátu VŠB-Technické univerzity Ostrava, která uvedla, že nejde jen o televizi a rozhlas, ale o postupné utahování šroubů demokracie. "Svoboda totiž nekončí ze dne na den, končí tím, že společnost přivírá oči. Pokud budeme mlčet teď, můžeme dojít do bodu, kdy budeme muset znovu stát na náměstích, znovu cinkat klíči a znovu bojovat o základní svobodu slova. Nezvykejme si na nesvobodu, nezávislá média nám totiž můžou vzít jenom jednou," řekla Střelková.
Iniciativu studentů podpořili i oba rektoři univerzit. Rektor Ostravské univerzity Petr Kopecký i osobní přítomností. Ve svém projevu ocenil iniciativu studentů. "Po tom dnešku si vás zase budu vážit o kousek víc. Mám opravdu velkou radost z toho, kolik se vás tady sešlo," řekl Kopecký. Připomněl, že s univerzitním prostředím mají veřejnoprávní média mnoho společného. Jejich společná role spočívá v objektivním a nestranném informování, ale i ve vzdělávání. "Vzdělávací funkce veřejnoprávních médií by se také neměla podceňovat. Mimochodem, jsem moc rád, že se dozvídám i díky vaší přítomnosti, že veřejnoprávní média patří pořád k hlavním zdrojům vašich informací. To je skvělá věc," uvedl rektor. Poklidné shromáždění studenti zakončili zpěvem písně Ach synku, synku.