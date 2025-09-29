Srážky v Moravskoslezském kraji byly podprůměrné, vláhu zachraňoval červenec

Martin Pjentak
  15:32aktualizováno  15:32
Dešťově vydatný červenec a teď i září, ale jinak srážkově velmi podprůměrný rok, osmý nejchudší od roku 1961. Tak zatím hodnotí meteorologové prvních letošních devět měsíců v Moravskoslezském kraji. A to přesto, že v regionu pršelo více než na většině ostatního území Česka.
Ačkoliv v září prší více, tak podle odborníků je letošní rok stále ještě sušší.

Ačkoliv v září prší více, tak podle odborníků je letošní rok stále ještě sušší. | foto: AP

„Moravskoslezský kraj je na tom spolu s Libereckým a Zlínským z pohledu spadlých srážek od začátku roku nejlépe, ale i tak tady evidujeme deficit srážek zhruba 86 milimetrů. Pro představu to odpovídá průměrnému úhrnu srážek za měsíce leden a únor dohromady,“ přiblížila Veronika Šustková z oddělení meteorologie a klimatologie Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v Ostravě.

Loňský rok byl naopak srážkově nadnormální, statisticky 14 procent nad normálem (tedy průměrem za období 1991 až 2020), výrazně k tomu přispělo ale povodňové září, kdy napršelo 248 milimetrů vody, tedy více než čtvrtina celoročního množství srážek, jež loni činilo 927 milimetrů.

Kromě července letos meteorologové každý měsíc zaznamenali podprůměrné množství srážek. Například v únoru spadlo na území kraje v průměru jen devět milimetrů srážek, což odpovídá 21 procentům normálu za období 1991 až 2020.

Září jen dohání srážkový deficit

„Červenec byl zatím srážkově nejpříznivější, spadlo 135 mm srážek, což odpovídá 123 procentům normálu. A září ještě neskončilo, ale již teď můžeme říct, že je srážkově také příznivé a snaží se dohnat deficit srážek, který evidujeme od začátku roku,“ popsala Šustková.

Vše o suchu a srážkách

Nejvíce pršelo na Lysé hoře, kde je zatím letošní úhrn srážek 977,7 milimetru, což je ale stále pod průměrem. „Nejhorší situace v porovnání s normálem je na hranici Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Například ve Světlé Hoře na Bruntálsku jsme od začátku roku zaznamenali jen 353 milimetrů srážek, tedy 67 procent normálu,“ podotkla Šustková.

Průměrná až podprůměrná byla v této souvislosti také situace na vodních tocích v kraji. „Ani tání sněhu v jarních měsících výrazněji situaci na tocích nezlepšilo, hodnoty průměrných průtoků se tak až do poloviny července pohybovaly pod hodnotou dlouhodobého průměru. Postupně také přibývalo toků s vodností typickou pro hydrologické sucho,“ informovala Alena Kamínková z regionálního předpovědního pracoviště ČHMÚ Ostrava.

Zemědělce červencové deště moc nepotěšily

Na konci července se podle jejích slov přechodně zlepšila situace na tocích odvodňujících Beskydy, kdy bylo zaznamenáno na řadě toků překročení prvního stupně povodňové aktivity a na přítocích do nádrže Žermanice a Těrlicko dokonce druhého povodňového stupně.

„V srpnu ale opět hladiny toků klesaly a na řadě míst bylo postupně opět dosaženo úrovně pro hydrologické sucho, které jsme nejvíce zaznamenali v povodí horní Moravice nad nádrží Slezská Harta a na tocích v povodí Odry nad soutokem s Opavou,“ sdělila Kamínková.

Počasí a srážky mají výrazný vliv také na oblasti zemědělství a lesnictví. „Nás červencové deště moc nepotěšily, negativně ovlivnily kvalitu obilovin, velkou část jsme museli prodávat jako krmnou, což znamená o třetinu nižší cenu. Jinak ale byly letos výnosy dobré,“ popsal situaci farmář Martin Lička z Vřesiny. „Nám by pomohly spíše deště v květnu, kdy obilí roste.“

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Volby 2025 a předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou v plném proudu. K vidění jsou tak i tradiční předvolební superdebaty. Diváci je mohou sledovat na obrazovkách CNN Prima NEWS, České televize i Novy....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

SUPERDÁVKA PŘEHLEDNĚ: Změny pocítí 40 tisíc pražských domácností, patříte mezi ně?

Pobíráte příspěvek na bydlení? Pak si o podporu musíte znovu zažádat. Totéž platí u přídavku na dítě a dalších dvou dávek, které vyplácí Úřad práce. V říjnu 2025 totiž startuje novinka zvaná...

Čínské SUV míří proti Tucsonu a Tiguanům, láká na luxusní výbavu a dojezd přes tisíc kilometrů

Do Evropy míří nový soupeř pro Hyundai Tucson a Volkswagen Tiguan. Čínské SUV Jaecoo 7 zaujme robustním designem, prostorným interiérem i prémiovou výbavou, která bývá spíše doménou dražších značek....

Ekologové s vědci se ohradili proti záměru snížit ochranu rezervace Maštale

Skupina ekologických organizací, odborníků a místních znalců zaslala otevřený dopis hejtmanovi Pardubického kraje Martinovi Netolickému (3PK) s výzvou k...

29. září 2025  15:10,  aktualizováno  15:10

Tragicky zemřelého karlovarského hoteliéra si připomenou jeho kolegové i město

Město Karlovy Vary i kolegové z místních hotelů si připomenou památku Stanislava Matouška, majitele známého hotelu Richmond v Karlových Varech, který tragicky...

29. září 2025  15:08,  aktualizováno  15:08

Český a polský Krkonošský národní park má ocenění za přeshraniční spolupráci

Správy českého a polského Krkonošského národního parku získaly ocenění Euroregionu Neisse?Nisa?Nysa za rok 2025 v kategorii vzorová přeshraniční spolupráce....

29. září 2025  15:02,  aktualizováno  15:02

Rodiče volejbalového hrdiny letěli na Filipíny hned dvakrát. Místnímu fandění se divili

Stejně jako fanoušky a experty překvapil úspěch volejbalové reprezentace na mistrovství světa i rodiče blokaře národního týmu Antonína Klimeše. Cestu na daleké Filipíny si naplánovali jen na zápasy...

29. září 2025  16:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Společně odolnější. Budoucí učitelé cvičili na téma příprava občanů k obraně státu

Jihočeská univerzita společně s Armádou ČR připravila studentům pedagogické fakulty program ve výcvikovém prostoru Boletice na Českokrumlovsku. Kurz s názvem Společně odolnější byl sestavený tak, aby...

29. září 2025  16:32,  aktualizováno  16:32

Valašské Meziříčí chystá rekonstrukci školky v Bynině, od září je zavřená

Valašské Meziříčí na Vsetínsku chystá rekonstrukci Mateřské školy Bynina. Město muselo školku z bezpečnostních důvodů od 1. září uzavřít. Děti navštěvují jiné...

29. září 2025  14:58,  aktualizováno  14:58

Společnost Porsche Česká republika pokračuje v úspěšné kampani na podporu recyklace a ekologické likvidace odpadu

29. září 2025  16:26

Básnička do Metra

vydáno 29. září 2025  16:22

Básnička do Metra

vydáno 29. září 2025  16:21

Petrská

Kolik zákazů je hodně zákazů? Když se sejde více stavebních akcí najednou, může to vypadat komicky.

vydáno 29. září 2025  16:21

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Představitel střední generace českých malířů Tomáš Tichý: Lež se on-line šíří šestkrát rychleji než čistá pravda

Jeden z nejvýraznějších českých malířů střední generace Tomáš Tichý uvádí novou výstavu s názvem Dopamind. Expozice, již si bude možné prohlédnout od 9. října do 15. listopadu 2025 v pražské Spot...

29. září 2025  16:17

NÚKIB v souvislosti s kybernetickým zákonem upozorňuje na neseriózní nabídky

Firmy by podle ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) Lukáše Kintra měly být obezřetné ohledně některých nabídek na...

29. září 2025  14:41,  aktualizováno  14:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.