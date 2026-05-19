Kritické sucho. Zemědělcům škodí klesající výkupní ceny a drahá nafta

Martin Pjentak
  7:32aktualizováno  7:32
Zemědělci v Moravskoslezském kraji sčítají škody po extrémně suchém podzimu, zimě i jaru. Očekávají propad výnosů až o třetinu. Extrémní nedostatek vody v půdě, který zapříčinila historicky nejslabší sněhová pokrývka za posledních 56 let, poškodil ozimy i nově vzešlé jařiny a na lukách způsobil akutní nedostatek píce pro hospodářská zvířata.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Vedle nepříznivého počasí navíc zemědělci v regionu zápasí s prudkým nárůstem cen pohonných hmot či hnojiv, zatímco výkupní ceny jejich komodit na trhu stagnují nebo klesají.

Nedostatek píce pro chovná zvířata, snížené výnosy některých plodin, takové podle nich budou dopady letošního jarního sucha.

Na nedostatku vody v půdě se podepsal jak suchý podzim, tak i zima bez dostatečné sněhové pokrývky.

„Letošní zimní sezona byla z pohledu zásob vody ve sněhu jednou z nejslabších za posledních 56 let,“ uvedla mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Zemědělce v Moravskoslezském kraji čeká krušný rok, tíží je hlavně drahota

Jaro pak zlepšení nepřineslo, březen byl podle hydrometeorologů pátý nejsušší v Česku od roku 1961, duben pak druhý nejsušší od zmíněného data.

„Celkový úhrn srážek na území ve správě Povodí Odry v dubnu dosáhl většinou do 20 milimetrů, v oblasti Beskyd a jejich podhůří převážně do 10 milimetrů,“ přiblížila Vlčková.

Déšť přišel pozdě

Pořádně pršet začalo až teď v květnu, pro mnoho plodin už je to ale pozdě.

„V současné době se nám nedostatek vody na jaře podepisuje nejvíce na ozimé pšenici, kde vlivem sucha dochází k redukci odnoží i klasu, takže očekáváme, že výnosy budou nižší o 20 až 30 procent,“ popsal soukromý zemědělec Martin Lička z Novojičínska.

Opora v zákoně nám usnadní život, věří rodinné farmy ze severní Moravy

„Ječmen měl kvůli suchu jen minimum odnoží, nebo žádné,“ sdělil také farmář z Ostravska Radim Nováček.

„Nejhorší je situace u jařin, u jarního ječmene, řepy cukrovky a kukuřice, tam se sucho na úrodě určitě podepíše, stejně tak i na řepce, kde je už nyní vidět, že jí bude méně,“ uvedl šéf regionální agrární komory Vilém Tomíček.

„Naštěstí nám na Opavsku konečně pořádně zapršelo, tak by to mohlo situaci u některých plodin zachránit.“

Bez vody plodiny nerostou

Rané jarní sucho postihlo i rostliny, které nyní teprve raší. „Jsou problémy se vzcházivostí řepy, sóji, máku nebo kukuřice. Když nemají vodu, vzchází špatně a opět se to později projeví na úrodě, rostou totiž řidčeji a na začátku i pomaleji. Podobné to bude i u brambor a zeleniny,“ nastínil Martin Lička.

Sklizeň může být podle jeho slov nižší o deset až dvacet procent, v případě pokračujícího sucha ale mohou být škody ještě větší.

Dopady pocítí i zemědělci, kteří mají živočišnou výrobu. „Brzy začnou první senoseče, porosty na loukách jsou ale nízké, takže zřejmě bude nedostatek píce,“ vysvětlil Lička.

„Travní hmoty je před senosečí stále málo, navíc je v ní malý podíl kulturních plodin, převládají spíše ty plevelnaté,“ dodal Nováček.

Ten si naopak pochvaluje, že se u nich letos zadařilo máku. „Ale to se liší místo od místa. Známý vysel mák, před měsícem jej musel osít znovu, protože se mu nezadařilo, ani to ale nevzešlo, tak teď místo toho musel dát kukuřici,“ řekl.

Válka v Iránu

Kromě sucha trápí zemědělce i další věci, například vysoké ceny pohonných hmot. „Bohužel se nás v tomto směru netýkají žádné dotace, takže musíme naftu nakupovat za současné vysoké ceny,“ postěžoval si Tomíček.

Válka v Íránu se projevila i na cenách hnojiv. „Zemědělci na jaře vyhnojili zásoby, které ještě měli za původní ceny, na zbytek roku pak budou muset nakoupit za nové ceny, které nyní značně stouply,“ uvedl Tomíček s tím, že zatímco náklady rostou, výkupní ceny, za něž zemědělci prodávají své komodity, ne. „A například výkupní cena mléka klesla o tři koruny.“

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

5 důvodů, proč si modernizace smíchovského nádraží zaslouží vaši pozornost. Je to unikát

Vizualizace smíchovského nádraží po rekonstrukci

Praha buduje dopravní terminál, který v Česku zatím nemá obdoby. Modernizace smíchovského nádraží propojí vlaky, metro, tramvaje, autobusy i parkování do jednoho obřího celku. Nový projekt za...

Punisher v MCU. Antihrdina s tváří Jona Bernthala míří do kina ve filmu Spider-Man

seriál The Punisher

Než komiksový antihrdina dorazí v celovečeráku - čtvrtém Spider-Manovi - servíruje Marvel fanouškům středometrážní speciál s podtitulem Poslední zúčtování. Fanservis v něm jede na plné obrátky. Jak...

19. května 2026  8:15

Tragédie u Chebu. Kamionu se při střetu s dodávkou odtrhla kabina, jeden mrtvý

U Cetnova nedaleko Chebu se v pondělí ráno stala tragická nehoda. Zemřel řidič...

U Cetnova nedaleko Chebu se v pondělí ráno stala tragická dopravní nehoda. Střetl se tam kamion s vozidlem údržby. Kabina kamionu se při nehodě odtrhla, uvedli hasiči. Jeden člověk zemřel. Silnice z...

18. května 2026  9:22,  aktualizováno  19. 5. 8:06

Na D4 spadlo v noci osobní auto z dálničního mostu, řidič zemřel

Na dálnici D4 u Staré Huti na Příbramsku v noci havarovalo auto, řidič...

Při havárii osobního auta na dálnici D4 u Staré Huti na Příbramsku zemřel v noci na dnešek jeho řidič. Auto spadlo z dálničního mostu, o nehodě informoval policejní mluvčí Pavel Truxa.

19. května 2026  8:02

Kritické sucho. Zemědělcům škodí klesající výkupní ceny a drahá nafta

Žně 2025 v Bravanticích na Novojičínsku komplikuje počasí. Zemědělci - jako i...

Zemědělci v Moravskoslezském kraji sčítají škody po extrémně suchém podzimu, zimě i jaru. Očekávají propad výnosů až o třetinu. Extrémní nedostatek vody v půdě, který zapříčinila historicky nejslabší...

19. května 2026  7:32,  aktualizováno  7:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Exteriéry natáčí filmaři v Parku Na Pláni vůbec poprvé, ale není divu, když jde v něm všechno co potřebují pro svou práci.

vydáno 19. května 2026  7:17

Při jízdě tramvají č. 20 ze Smíchova přes Dvorecký most na druhý břeh Vltavy je možno po obou stranách vidět jak stavby již dávno postavené jako zlíchovský kostelíček, tak stavby nedávno postavené a...

vydáno 19. května 2026  7:17

Při jízdě tramvají č. 20 ze Smíchova přes Dvorecký most na druhý břeh Vltavy je možno po obou stranách vidět jak stavby již dávno postavené jako zlíchovský kostelíček, tak stavby nedávno postavené a...

vydáno 19. května 2026  7:15

Při jízdě tramvají č. 20 ze Smíchova přes Dvorecký most na druhý břeh Vltavy je možno po obou stranách vidět jak stavby již dávno postavené jako zlíchovský kostelíček, tak stavby nedávno postavené a...

vydáno 19. května 2026  7:15

5. den na MS v hokeji 2026: Roli favorita se dnes pokusí potvrdit Slovensko

Mistrovství světa hokejistů, skupina B, Itálie - Slovensko, 17. května 2026,...

Pátý hrací den Mistrovství světa v ledním hokeji 2026 nabídne v úterý 19. května další čtyři zápasy základních skupin. Do akce půjdou týmy bojující o důležité body směrem k postupu do čtvrtfinále,...

19. května 2026  7:15

OBRAZEM: Litvínov je jako po bombardování. Stavbu trati ovlivnilo i mraveniště

Modernizace tramvajové trati v Litvínově. (květen 2026)

Část centra Litvínova aktuálně vypadá, když to řekneme lehce nadneseně, jako po válečném náletu. Ve městě před několika týdny odstartovala akce za stovky milionů – modernizace tramvajové trati. Zatím...

19. května 2026  6:52,  aktualizováno  6:52

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Živě: Konference Czech Investment Forum v rámci Czech Semicon Days 2026

19. května 2026  6:15

(Ne)jen česká bublina tvrdě drtí Prsteny moci. Drahá fantasy od Amazonu sklízí kritiku

Snímek ze seriálu Pán prstenů: Prsteny moci

Prsteny moci jsou mizerná adaptace Druhého věku J.R. R. Tolkiena, která i ve své aktuální druhé sérii zůstává bezduchou, plytkou, nudnou a frustrující záležitostí, jež nemá nic z autorovy hloubky,...

19. května 2026  6:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.