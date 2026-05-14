Nový superpočítač bude součástí projektu Czech AI Factory, českého uzlu evropské sítě AI Factories. Projekt má propojit výpočetní výkon, data, odbornou podporu a zkušenosti s praktickým využitím umělé inteligence.
„Naším cílem není pouze poskytovat výpočetní výkon, ale vytvořit otevřený ekosystém, který propojí superpočítače, data, expertní podporu a aplikační know-how do praktických služeb pro firmy, veřejnou správu i výzkum,“ uvedl ředitel IT4Innovations a koordinátor projektu Vít Vondrák.
Vedle VŠB – TUO a IT4Innovations se na projektu podílejí například ČVUT v Praze, VUT v Brně, Univerzita Karlova nebo Akademie věd ČR.
„Nově pořizovaný superpočítač KarolAIna bude zcela určen pro výpočty AI. Projekty, které na něm poběží, budou spojené s umělou inteligencí. Pořízen by měl být v roce 2027,“ uvedla mluvčí IT4Innovations Zuzana Červenková.
KarolAIna přitom nenahradí současnou ostravskou Karolinu. Jejím nástupcem má být jiný superpočítač nové generace, který by měl být pořízen rovněž v příštím roce.
Zjednodušeně řečeno, Karolina je současný univerzální superpočítač pro široké vědecké výpočty, KarolAIna bude nový specializovaný stroj pro umělou inteligenci.
V rámci projektu se bude připravovat například voicebot – hlasový robot – pro tísňovou linku 112. Systém má pomáhat hlavně ve chvílích, kdy linku třeba při mimořádné události zahlcují desítky nebo stovky hovorů ke stejné události.
Robot pomůže, když lidé ve velkém hlásí totéž
„Vyvíjíme voicebota, který by byl schopný ty hovory brát, zeptat se volajícího, co vidí, kde je, vyhodnotit si jeho lokaci a případně mu říct, že už máme tu událost nahlášenou,“ popsal Jan Černocký z VUT v Brně, které se na projektu podílí.
Podobný systém by podle něj mohl odlehčit operátorům ve chvíli, kdy lidé ve velkém hlásí stejnou událost. Volající by přitom měl vědět, že komunikuje s automatickým systémem.
Projekt je zatím ve fázi prototypu. Do ostrého provozu by se podle Černockého mohl dostat během několika let, záležet ale bude nejen na technickém vývoji, ale také na legislativě.