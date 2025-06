Na jakou se vydáte vy?

Svatojánská noc

Svatojánskou noc můžete zažít v Dětském letním parku Bílá v Beskydech. „Noc z 21. na 22. června je zahalena do tajemna a magie. Vydejte se spolu s námi po stopách svatojánských květin a pokuste se najít poklad za zlatým kapradím. Možná na této cestě potkáte bytosti dosud nespatřené. Tak co, máte dostatek odvahy na tuto výpravu?“ ptají se pořadatelé. „Přijďte si užít tajemnou atmosféru nejkratší noci v roce, plnou světel, kouzel a zábavy.“

Co vás čeká? „Zapálení Svatojánského ohně, hudba a tanec ,opékání špekáčků, noční hledání pokladu,“ uvádějí organizátoři. S sebou si můžete vzít vílí, lesní nebo jiný tematický kostým a špekáčky na opékání, které bude možné zakoupit i na místě.“

Za veterány do Rychvaldu

Milovníci veteránů mohou v neděli 22. června vyrazit do Rychvaldu na Karvinsku.

„Milí přátelé historických vozidel, milovníci benzínu a krásné klasiky, zveme Vás srdečně na 16. ročník tradičního setkání auto–moto veteránů s názvem Rychvald plný veteránů, který se uskuteční v neděli na náměstí Míru v Rychvaldu,“ uvádí za organizační týmLeona Starostková. „Začínáme v 9.00 a během dne se můžete těšit na bohatý program.“

K němu patří vyjížďka po Rychvaldu, soutěže zručnosti či jízdy historickým autobusem Škoda ŠL11.

Dny Bruntálu

David Koller, Pam Rabbit, skupiny Olympic, Poetika či Doga vystoupí v pátek a v sobotu 20. – 21. června na Dnech města Bruntálu. „V pátek bude hudební program na náměstí Míru, v sobotu taktéž a navíc v sobotu bude připravena nová scéna pro mladé v areálu hřiště u bývalého zimního stadionu. Program se připravuje také v městském parku,“ uvádějí pořadatelé. „Organizátorem tradiční festivalové akce je město Bruntál ve spolupráci se Střediskem volného času a Drum ´N´ Noize.“

Na akci bude také stánkový prodej a občerstvení, děti se mohou těšit na pouťové atrakce.

Na Pivobraní vystoupí Slade

Slavná britská skupina Slade zahraje návštěvníkům novojičínského Pivobraní. 11. ročník oblíbené zábavy na Masarykově náměstí tak živě zpestří rockové hity ze 70. let minulého století jako Cum On Feel the Noize či Far Far Away. Festival se uskuteční v sobotu 21. června za každého počasí. „Z Maďarska pak dorazí uskupení Piknik Park, které je revivalem kapely Linkin Park a domácí scénu zastoupí Lake Malawi,“ řekla Radka Bobková z pořádajícího Návštěvnického centra Nový Jičín.

Pivobraní pro nedočkavce otevře už v pátek. „Letos poprvé pro návštěvníky připravíme piv ní uličku, kde k posezení zahraje kapela Švestka. O den později vznikne vinná ulička. Tam košt vybraných vín zpříjemní cimbálová muzika,“ dodává Bobková. Piv bude na místě přes stovku druhů ze třiceti pivovarů, například i z Belgie či z italské Novellary, která patří k novojičínským partnerským městům. Pivo se bude čepovat do ekologických vratných kelímků, parkování na celém území Nového Jičína bude zdarma.

Slavnosti Jihu

Sobota i neděle 21. a 22. června budou v Ostravě-Zábřehu patřit Slavnostem Jihu. „Areál na ulici Svazácká se promění ve dvoudenní živou zónu hudby a zážitků. Slavnosti Jihu 2025 nabídnou koncerty kapel jako MIG 21, Vypsaná fixa, Anna K., Mňága a Žďorp, Sebastian, Sofian Medjmedj, Jiří Pavlica & Hradišťan a další,“ zvou pořadatelé. „Pro děti budou připravena vystoupení Čtyřlístku, Jů a Hele a pro všechny generace také pestrý doprovodný program.“

„Návštěvníci se mohou zapojit do turnajů v šipkách, stolním fotbálku či novince Pukec. Nebude chybět ani sněhová party se zdravotně nezávadnou pěnou, převlékárnou a sprchou. Připraveny budou i rodinné zóny s Pohádkovým světem a zázemím pro malé děti,“ láká pozvánka.

Festival Slunovrat

Multižánrový festival Slunovrat plný koncertů, literatury, divadla i debat, potrvá až do pozdního sobotního večera v Opavě. „Festival každý rok přiváží přední české i zahraniční hudebníky, spisovatele, vědce a osobnosti veřejného života. V unikátních prostorách historického centra města vzniká neopakovatelná atmosféra, kde se prolínají žánry, generace i myšlenky,“ zvou organizátoři na již dvanáctý ročník oblíbené akce. Letos se na ní ukáží například Pražský výběr, Jana Kirschner, Tomáš Hanák a Moravské klavírní trio, zpěvačka Rozálie anebo kapela Jablkoň. Návštěvníci se mohou těšit rovněž na mistryni světa v bojových sportech Martinu Ptáčkovou, spisovatele Pavla Kosatíka či zakládajícího člena Divadla Járy Cimrmana Miloně Čepelku. Pro zájemce jsou připravené také komentované prohlídky po opavských zajímavostech.