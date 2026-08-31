Mám rád koncerty, které překvapují programem i místem, říká Igor Františák

Petra Sasínová
  14:22aktualizováno  14:22
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Zakladatel a ředitel Svatováclavského hudebního festivalu Igor Františák.

Zakladatel a ředitel Svatováclavského hudebního festivalu Igor Františák. | foto: Martin Kusyn

Varhanice Katta vystoupí se sborem Permoník
Přehlídku otevře 2. září v ostravské katedrále Božského Spasitele rezidenční...
Slavná kvarteta. Zemlinského a Bennewitzovo.
Oceňovaný karvinský sbor Permoník.
7 fotografií
Svatováclavský hudební festival pod vedením špičkového klarinetisty, pedagoga a hudebního organizátora Igora Františáka míří k zahájení 23. ročníku. Vedle interpretace staré a duchovní hudby v kostelích v Ostravě a dalších městech i vesnicích Moravskoslezského kraje přinese opět také přesah do jiných žánrů i prostor.

Přehlídku otevře 2. září v ostravské katedrále Božského Spasitele rezidenční soubor festivalu – Collegium 1704, který patří v interpretaci staré hudby mezi nejlepší v Evropě.

Ansámbl Collegium 1704 v čele s dirigentem Václavem Luksem nechyběl snad na žádném ročníku festivalu, ale zahajovat jej bude, jestli se nemýlím, poprvé. Na co se mohou diváci těšit?
Collegium 1704 s Václavem Luksem je naším dlouholetým rezidenčním souborem, a navíc nás pojí opravdové přátelství. V letošním roce navíc Václav Luks převzal čestný patronát nad Klubem SHF. Zahajovací koncert přinese vedle Bachova Magnificat také Charpentierovo Te Deum, které dnes zná téměř každý díky slavné znělce Eurovize, ale v původní podobě jde o jedno z nejvelkolepějších děl francouzského baroka. Na jejich vystoupení se osobně těším každý rok stejně jako naši posluchači.

Svatováclavský hudební festival dnes patří mezi nejvýznamnější kulturní projekty svého druhu v České republice.

Na tento koncert nabízíte nově speciální VIP vstupenky? Co dostanou jejich držitelé navíc oproti běžným divákům?
Chtěli jsme nabídnout našim posluchačům možnost prožít koncert ještě intenzivněji. VIP vstupenky nenabízejí pouze nejlepší místa k sezení, ale rovněž možnost bezprostředního setkání s umělci v elegantním prostředí hotelu Imperial. Posluchači se tak mohou dozvědět více o samotné interpretaci a nahlédnout do jejich osobního i uměleckého světa, který v rozhovorech pro média bývá jen naznačen. Navíc je kapacita omezena natolik, aby to bylo příjemné a přátelské komorní setkání, které běžně posluchači nezažijí.

Se kterými dalšími hvězdami festivalu se budou moci diváci takto exkluzivně ještě potkat?
Tuto možnost jsme vedle zahajovacího a závěrečného koncertu připravili u pěveckého recitálu světově uznávaného basbarytonisty Adama Plachetky, který představí slavné Mozartovy operní árie společně s Dvořákovými Biblickými písněmi, a u jednoho z nejuznávanějších vokálních souborů světa VOCES8. Na Svatováclavský hudební festival se vracejí po dvou letech a jejich nový program považuji za jednu z největších kulturních událostí letošního roku. Setkání budou překládána a moderována, čímž se odbourá jazyková bariéra.

Zakladatel a ředitel Svatováclavského hudebního festivalu Igor Františák.
Varhanice Katta vystoupí se sborem Permoník
Přehlídku otevře 2. září v ostravské katedrále Božského Spasitele rezidenční soubor festivalu – Collegium 1704, který patří v interpretaci staré hudby mezi nejlepší v Evropě.
Slavná kvarteta. Zemlinského a Bennewitzovo.
7 fotografií

Z letošního programu vyzdvihujete v upoutávkách mimo jiné ukrajinský mužský vokální soubor Orpheus. Čím je zajímavý nebo výjimečný?
Orpheus je profesionální osmičlenný vokální soubor, který byl v roce 2019 oceněn čestným státním titulem „Zasloužilý umělec Ukrajiny“. Jádro repertoáru tvoří pravoslavná liturgická hudba, ale budou zpívat i ukrajinské lidové a populární písně. Na letošním ročníku SHF vystoupí hned dvakrát – v Sudicích a Třinci. Jsem přesvědčen, že právě jejich koncerty budou pro mnoho posluchačů jedním z nejsilnějších duchovních zážitků letošního ročníku SHF.

Vnímáte pozvání tohoto souboru na festival v době, kdy Ukrajina čelí ruské agresi, i jako nějaké vyjádření podpory napadené zemi?
Jako aktivní muzikant mám hudební přátele po celém světě včetně Ukrajiny či Ruska. Perzekvování kultury toho či onoho národa na základě mocenských válek považuji za velmi nešťastné. Orpheus patří k nejvýraznějším ansámblům současné ukrajinské sborové scény a vzájemně se známe déle než deset let. Jejich pozvání není politickým gestem. Především chceme představit mimořádnou tradici pravoslavné duchovní hudby a zároveň vyjádřit podporu umělcům, kteří dnes tvoří ve velmi obtížných podmínkách.

V kostele v Ludgeřovicích letos vystoupí varhanice Katta s oceňovaným mládežnickým sborem Permoník. Jak toto spojení vzniklo a co mají na programu?
Jedním z poslání Svatováclavského hudebního festivalu je představovat také výjimečné umělce pocházející z našeho regionu a nejinak je tomu v případě karvinského sboru Permoník a varhanice Katty, která studovala na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. Hlavním vrcholem večera bude Missa Organi (Varhanní mše) pro varhany, sólový hlas a sbor, kterou Katta zkomponovala v minulém roce pro festival Concentus Moraviae a premiéru provedla s komorním pěveckým souborem Societas Incognitorum. Tato mše navazuje na úspěšný cyklus Vox Organi, oceněný cenou Classic Prague Awards, a pracuje s latinou i staroslověnštinou v jednotlivých částech mše.

Když jsme s Kattou o provedení na SHF hovořili, doporučil jsem jí možnost uvést její nové dílo s prestižním sborem Permoník. Katta tento nápad s nadšením přijala a jsem si jist, že se bude jednat o jeden z vrcholů letošního festivalu. Byl to velice lákavý projekt i pro Českou televizi, která se rozhodla z tohoto koncertu pořídit záznam.

Festival klasické hudby ovládnou kvarteta, představí se ikony z Itálie i Ameriky

K mimokostelním prostorám, do kterých se festival vrací, patří Muzeum nákladních automobilů Tatra v Kopřivnici. Co tam zazní letos?
Mám rád koncerty, které překvapují nejen programem, ale i místem. Muzeum Tatra je jedním z prostorů, které mají mimořádnou atmosféru a industriál jazzu nesmírně sluší. Letos do Kopřivnice přivezeme projekt „Our Stories“ Jiřího Kotači a kvartetu Alfa Carlssona, který byl oceněn Cenou Anděl 2024 za nejlepší jazzové album roku. Jsem si jist, že propojení špičky evropské jazzové scény a netradičního koncertního prostoru nabídne posluchačům unikátní hudební i emocionální zážitek.

Jaký bude závěr festivalu v Den české státnosti 28. září?
Tradičně je závěrečný koncert Svatováclavského hudebního festivalu uváděn na svátek svatého Václava, kdy zaznívá některá z monumentálních duchovních skladeb hudební historie. Letos to bude slavné a velkolepé oratorium Eliáš Felixe Mendelssohna, na kterém se představí čtveřice vynikajících evropských sólistů společně s Českým filharmonickým sborem Brno a Filharmonií Brno pod taktovkou německého dirigenta Rolanda Kluttiga.

Co vám při přípravě letošního ročníku udělalo největší radost?
Největší radost mi udělalo, že se podařilo naplnit dramaturgickou představu téměř přesně tak, jak jsem si ji vysnil. Přivézt do Ostravy soubory jako VOCES8, Collegium 1704, Gli Incogniti s fenomenální houslistkou Amandine Beyer, mladého čínského violoncellistu Yibaie Chena, který je vítězem prestižní soutěže královny Alžběty v Bruselu, nebo Radka Baboráka s orchestrem Pražští komorní sólisté není samozřejmost. O to více si vážím, že se to podařilo.

Co bylo nejnáročnější?
Nejnáročnější je zajištění dlouhodobého a kontinuálního financování našich aktivit. Festival plánujeme několik let dopředu, ale veřejná podpora se potvrzuje vždy znovu. Stabilita financování je přitom zásadní podmínkou pro to, abychom mohli zvát špičkové zahraniční umělce a udržet současnou úroveň festivalu.

Jako aktivní muzikant mám hudební přátele po celém světě včetně Ukrajiny či Ruska. Perzekvování kultury toho či onoho národa na základě mocenských válek považuji za velmi nešťastné.

Jak jste spokojen s předprodejem vstupenek?
Předprodej nás zatím velmi těší. Už nyní jsou tržby ze vstupného vyšší než za celý loňský ročník. U zahajovacího koncertu i koncertu VOCES8 jsme museli již nyní navyšovat kapacitu a koncert Dashy s Epoque Quartet je téměř vyprodán. Věřím, že podobný zájem budou mít i koncerty mimo Ostravu, protože i tam nabízíme výjimečné projekty.

Novinkou festivalu je, že poprvé nad ním převzal záštitu prezident Petr Pavel. Co to pro vás znamená?
Vnímám to jako ocenění více než dvacetileté práce celého týmu festivalu i všech našich partnerů. Je to potvrzení, že Svatováclavský hudební festival dnes patří mezi nejvýznamnější kulturní projekty svého druhu v České republice.

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