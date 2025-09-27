Ostrava hledá tvůrce nového výstavního areálu před unikátním nádražím ve Vítkovicích

Autor: asi
  16:42aktualizováno  16:42
Propojení muzejních exponátů a moderních technologií, vnitřních i venkovních expozic a především atraktivní zážitky pro lidi různého věku má přinést projekt Svět dopravy u nádraží v Ostravě-Vítkovicích. Po několikaletých přípravách město vyhlásilo na záměr ideovou soutěž.
Dopravní podnik v Ostravě slaví 130 let. (15. března 2024)

Dopravní podnik v Ostravě slaví 130 let. (15. března 2024) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Dopravní podnik v Ostravě slaví 130 let. (15. března 2024)
Dopravní podnik v Ostravě slaví 130 let. (15. března 2024)
Tramvaj T3 se dokonce dostala do Guinnessovy knihy rekordů jako nejpočetněji...
Ostravské historické tramvaje nyní stojí v depu Dopravního podniku a veřejnost...
15 fotografií

„Nejedná se o podobu budovy, ale náplň toho muzea, nosnou myšlenku. Od toho se bude odvíjet, jestli budeme potřebovat jednu nebo dvě budovy, anebo do jaké míry využijeme stávají památkově chráněnou nádražní budovu,“ vysvětlil náměstek primátora Ostravy pro investice Břetislav Riger.

Ambicí města je vytvořit prostor, který by se stal lákadlem i pro zahraniční turisty.

Jedním z hlavních argumentů, proč takové muzeum v Ostravě budovat, je potřeba důstojného prostoru pro prezentaci exponátů z cenné sbírky historických vozidel Dopravního podniku Ostrava.

Dopravní podnik v Ostravě slaví 130 let. (15. března 2024)
Dopravní podnik v Ostravě slaví 130 let. (15. března 2024)
Dopravní podnik v Ostravě slaví 130 let. (15. března 2024)
Tramvaj T3 se dokonce dostala do Guinnessovy knihy rekordů jako nejpočetněji vyráběný typ na světě. (21. května, 2024)
15 fotografií

Nové muzeum, které má zabírat plochu 40 tisíc metrů čtverečních, se má také věnovat historii kolejové dopravy v ostravské aglomeraci.

Původně radnice počítala s umístěním v bývalém průmyslovém areálu vedle hlavního nádraží v Přívoze.

Dopravní muzeum v Ostravě bude. Až magistrát získá 200 milionů

„Ukázalo se, že vhodnější bude právě revitalizovaná lokalita nádraží ve Vítkovicích. Muzeum by mohlo této památce také pomoci vdechnout nový život,“ řekl Riger. Správa železnic nyní pracuje na rekonstrukci nádražní budovy, kterou stát od roku 2020 chrání jako ukázku architektury bruselského stylu.

Do ideové soutěže se mohou zájemci přihlásit do 10. prosince. „Hledáme pomyslné srdce a příběh budoucího výstavního areálu,“ doplnil předseda dozorčí rady dopravního podniku Lukáš Semerák.

15. března 2024

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pilsner Fest se letos vrací do centra Plzně na náměstí a do Šafaříkových sadů

Plzeňské oslavy piva Pilsner Fest se letos vrátí do centra města, na náměstí Republiky a do Šafaříkových sadů. Festival, který se v minulých letech konala v...

Čínské SUV míří proti Tucsonu a Tiguanům, láká na luxusní výbavu a dojezd přes tisíc kilometrů

Do Evropy míří nový soupeř pro Hyundai Tucson a Volkswagen Tiguan. Čínské SUV Jaecoo 7 zaujme robustním designem, prostorným interiérem i prémiovou výbavou, která bývá spíše doménou dražších značek....

Srážka vlaku s člověkem zastavila provoz na trati mezi Napajedly a Otrokovicemi

Kvůli srážce rychlíku s člověkem byl dnes po poledni zastaven provoz na železniční trati z Přerova do Břeclavi v úseku mezi stanicemi Napajedla a Otrokovice na...

27. září 2025  14:30,  aktualizováno  14:30

Ronov nad Doubravou odhalil sochu malíře Chitussiho, lidé se sochou mohou fotit

Město Ronov nad Doubravou na Chrudimsku dnes odhalilo sochu krajináře Antonína Chitussiho, který se tam v roce 1847 narodil. Autorem díla je Albert Králiček....

27. září 2025  14:29,  aktualizováno  14:29

Seniorka při houbaření ušla mnoho kilometrů, našli ji až na Slovensku

Policisté od pátku pátrali po seniorce, která se odpoledne vypravila na houby do lesa v obci Radějov na Hodonínsku, odkud se ale už nevrátila. Žena při houbaření v hlubokém lese zabloudila, přičemž...

27. září 2025  15:22

Dny otevřených ateliérů lákají k umělcům sousedy i vzdálenější návštěvy

Přes 110 umělců i řemeslníků na jižní Moravě na dnešek a zítřek otevřelo své ateliéry a dílny veřejnosti. Část z nich Dny otevřených ateliérů, které se na jihu...

27. září 2025  13:19,  aktualizováno  13:19

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

SUPERDÁVKA PŘEHLEDNĚ: Změny pocítí 40 tisíc pražských domácností, patříte mezi ně?

Pobíráte příspěvek na bydlení? Pak si o podporu musíte znovu zažádat. Totéž platí u přídavku na dítě a dalších dvou dávek, které vyplácí Úřad práce. V říjnu 2025 totiž startuje novinka zvaná...

27. září 2025  14:50

Rekrutačnímu středisku v Liberci přestěhování výrazně pomohlo

Armádnímu rekrutačnímu středisku v Liberci loňské přestěhování ze zapadlé uličky na rušnou ulici 1. máje prospělo. Žadatelů o zapojení do armády je výrazně...

27. září 2025  13:12,  aktualizováno  14:22

Mezi Napajedly a Otrokovicemi vlak srazil člověka, provoz stál dvě hodiny

Kvůli srážce rychlíku s člověkem byl v sobotu po poledni zastaven provoz na železniční trati z Přerova do Břeclavi v úseku mezi stanicemi Napajedla a Otrokovice na Zlínsku.

27. září 2025  14:12,  aktualizováno  14:32

Dálnice D46 byla zavřená kvůli skoku ženy z mostu, provoz stál tři hodiny

Na dálnici D46 u Olomouce-Slavonína byl v sobotu ve směru na Olomouc kvůli skoku ženy z mostu zhruba na tři hodiny zastaven provoz. Před místem nehody se vytvořily kolony vozidel, provoz byl obnoven...

27. září 2025  12:22,  aktualizováno  13:58

V Plzni se otevřela nejzatíženější křižovatka, takzvaný „turbokruháč“

V sobotu nad ránem otevřeli na Borských polích v Plzni očekávaný i obávaný turbokruháč. První hodiny se obešly bez nehody, většina řidičů si dokázala poradit s velkým množstvím semaforů i správným...

27. září 2025  13:52

Ostrava bude hostit japonskou svatbu, buddhističtí mniši oddají smíšený pár

Festival Japonské dny nabídne v Ostravě i originální a z pohledu tamních úřadů uznatelný svatební obřad vedený buddhistickými mnichy. Oddán bude pár, který se...

27. září 2025  12:01,  aktualizováno  12:01

Rozdělte obchvat. Chceme ho kolem města, žádá ŘSD starosta České Třebové

Příprava stavby obchvatu České Třebové se již několik let protahuje. Vedení radnice si přeje, aby stát stavbu rozdělil a udělal přednostně část kolem města. Třebové, kterou denně projede kolem 12...

27. září 2025  13:32,  aktualizováno  13:32

Do kapličky v Plané nad Lužnicí se po letech vrátila socha svaté Barbory

Do kapličky v Plané nad Lužnicí se po letech vrátila socha svaté Barbory. Pro město ji zhotovil akademický sochař Miroslav Oliva. Celkové náklady byly 150.000...

27. září 2025  11:27,  aktualizováno  11:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.