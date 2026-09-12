Svinovské informační centrum se po dvou letech vrací do provozu

Po dvouleté přestávce obnoví v pondělí provoz turistické informační centrum na nádraží v Ostravě-Svinově. Pobočku v září 2024 výrazně poškodila povodeň, která zničila veškeré vybavení. Město se proto rozhodlo prostory přestavět, úpravy vyšly na téměř čtyři miliony korun. ČTK to řekla mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.
Informační centrum fungovalo na svinovském nádraží více než 15 let. Kromě turistů přijíždějících do Ostravy ho využívali také obyvatelé Svinova, Poruby a dalších městských obvodů nebo lidé, kteří do Ostravy míří za prací, studiem nebo zdravotní péčí. Po uzavření pobočky její služby částečně převzala další ostravská informační centra.
"Svinov je jednou z hlavních vstupních bran do Ostravy. Pro řadu lidí je právě nádraží prvním místem, kde se s městem setkávají, a je proto důležité, aby zde dostali kvalitní informace. Povodeň infocentrum prakticky zničila a jeho návrat proto vnímám nejen jako obnovu po živelní katastrofě, ale také jako příležitost vytvořit moderní a důstojné zázemí pro návštěvníky i Ostravany a ukázat, že je Ostrava moderním, stále se rozvíjejícím městem ve všech směrech," řekl primátor Jan Dohnal (Spolu).
Podoba informačního centra vzešla z jednotného konceptu interiérů turistických informačních center v Moravskoslezském kraji. Pobočka má nový nábytek a vybavení včetně informačních technologií a audiovizuální techniky. Za první rok provozu po rekonstrukci by do informačního centra mohlo podle očekávání zavítat až 62.000 lidí.
V modernizaci informačních center chce město pokračovat. Do konce letošního roku začne přestavba pobočky v budově magistrátu na Prokešově náměstí u vyhlídkové věže Nové radnice, která patří k turistickým lákadlům města.
"Chceme postupně vytvářet síť infocenter, která budou mít jednotný a současný standard a zároveň budou umět dobře reagovat na potřeby návštěvníků," uvedl Jiří Šimon, jednatel společnosti Černá louka, která síť informačních center OSTRAVAINFO!!! provozuje. Pobočka v Nové radnici se uzavře v listopadu, přestavba za zhruba osm milionů korun potrvá do jara příštího roku.