Svatomartinský vlak
Speciální spěšný Svatomartinský vlak přijede v sobotu do Svobodných Heřmanic na Bruntálsku. Vlak vyjíždí v 8.30 z Ostravy-Svinova a jede přes Opavu, Štáblovice, Mladecko či Jakartovice, ve Svobodných Heřmanicích bude v 10.45. Nazpátek vyjíždí ve 13.13, v Ostravě-Svinově bude ve 14.46.
Jízdenky bude možné zakoupit pouze ve vlaku a to platbou v hotovosti. „Na nádraží ve Svobodných Heřmanicích bude připraven bohatý doprovodný program: Svatomartinská slavnost, prodej Svatomartinského vína, jízdy na koních, prezentace Krajiny břidlice či malování sádrových sošek,“ lákají pořadatelé. Pro návštěvníky bude připravené také občerstvení.
Jazzový festival
Hlavním programem v sobotu vyvrcholí v českotěšínském Kulturním a společenském středisku Střelnice 53. ročník Těšínského jazzového festivalu.
V programu od 17.30 vystoupí Silesian Dixie Band, Pavel Szabo Soulful Solo Piano, Jazz Band žáků ZUŠ Pavla Kalety, Jan Budař Trio, Jet Set Big Band, Formace Jazz Q & hosté, večer zakončí ve 22.30 koncert Bohdana Janeczka a Matouše Cimfla.
Světelná éra vynálezů
Světelnou výstavu Story of Lights nazvanou Éra vynálezů můžete navštívit v areálu Dolních Vítkovic v Ostravě.
„Mezi vysokými pecemi září více než 260 světelných objektů, které letos vyprávějí příběh lidské vynalézavosti, objevů a technického pokroku,“ uvádí za pořádající společnost Decoled Dana Samková. „Světlo zde vytváří podobizny například Alberta Einsteina či Marie Curie-Skłodowské, nebo různé vynálezy, třeba letadlo, rentgen nebo knihtisk. Jednotlivé instalace přitom přirozeně navazují na prostředí Ostravy a Dolních Vítkovic, kde jsou technika a průmyslová historie stále přítomné.“
Výstava dává Dolní oblasti nevšední kouzlo. „Areál, který přes den působí svou industriální syrovostí, nabídne po setmění prostor pro zpomalení a společně strávený čas. Procházka mezi světelnými instalacemi může být příležitostí něco nového objevit, na chvíli se zastavit nebo si jednoduše užít večer ve dvou či s blízkými. Známé místo tak návštěvníci uvidí z jiné, téměř kouzelné perspektivy,“ dodává Samková.
Martinský trh
Martinský trh pořádá od dneška do neděle Frenštát pod Radhoštěm. Dnes v poledne začíná na Náměstí Míru Předmartinské odpoledne s vystoupením kapel, soutěží o nejlepší „vařonku“ a na parkovišti u kostela sv. Martina také s Martinskou party s projekcí a světelnou show. Samotný Martinský trh se stánkovým prodejem, lidovými výrobky a občerstvením začne v sobotu v 8 hodin.
V 10.00 se očekává příjezd družiny sv. Martina. V neděli se kostele sv. Martina koná v 8.30 poutní mše svatá, v 16.00 je na stejném místě koncert Karolíny Blablové (varhany) a Sebastiána Šupoly (trubka).
Koncert v klubu Art
V opavském klubu Art si můžete v sobotu zajít od 20.00 na koncert dvou opavských kapel. „L.D.G.C. je opavská crossover stálice, která úspěšně funguje od roku 2007. Míchá hudební styly napříč žánry od rap metalu po hardcore. Tento rok se kapela rozšířila o dalšího člena a fanoušky tak čeká nová energie,“ uvádějí pořadatelé.
„Opavská punková kapela Čemu nerozumíš? vznikla také v roce 2007 jako trio složené z muzikantů, kteří se už nějakou dobu pohybovali na opavské hudební scéně. Už od začátku se kapela snažila nebýt jen klasickou punkovou kapelou, ale její tvorbu prolínaly i jiné hudební styly jako rock’n’roll nebo hard core. Do roku 2012, kdy kapela přerušila svou činnost, zvládlo trio odehrát koncerty po celé České republice, na Slovensku a v Polsku. Reinkarnovaná kapela se pak vrátila na jaře roku 2024 s EP s názvem Nepatřím do sběru.“
Malé oči
Dětský filmový festival Malé oči potrvá až do neděle ve třineckém kině kosmos. „Téma 13. ročníku festivalu je Emoce na scénu. V letošním roce se skrze filmové plátno a doprovodný program vydáme na fascinující cestu do hlubin dětské duše. Ukázat ten pestrý vesmír emocí, který v sobě nosíme,“ zvou pořadatelé.
Dnes od 14.00 je na programu beauty zastávka nazvaná Maminky v hlavní roli , v 15.00 začíná vernisáž obrázků dětí ze ZUŠ Třinec, od 16.00 se promítá film V hlavě. Sobota patří například od 9.00 dětskému koutku a dílničkám pro děti, v 15.00 se promítá Ovečka Shaun ve filmu. V neděli jsou na pořadu dva filmy – ve 13.00 aktuální novinka Wildwood: Tajemství zakázaného lesa, v 16.00 Zapomenutý ostrov.
Vánoční městečko
Vánoční městečko s kouzelnými světelnými 3D instalacemi se už tuto neděli otevírá v areálu Lesní školy v ostravském Bělském lese. „Nasvícené vánoční motivy můžete obdivovat každý den od 16 do 20 hodin s výjimkou Štědrého dne, Silvestra a Nového roku, a to až do Tří králů,“ uvádějí pořadatelé.“
Hlavní vstup do městečka je v ulici Antonína Brože 2 v Ostravě-Zábřehu. K bráně vás od jinýc míst Bělského lesa dovedou šipky. Vstupné do městečka je dobrovolné. „Ani letos nezůstane jen u světelných atrakcí. Občerstvit se budete moci u stánku a také v oblíbené jurtě – v minikavárně Luna, v níž se budete moci zahřát u kamen.
Svařák fest
Svařené víno provoní v sobotu Mírové náměstí v Hlučíně. „Pátý ročník oblíbeného Svařák festu nabídne soutěž o nejlepší hlučínský svařák, hudební doprovod v podání cimbálové muziky Iršava i program pro děti,“ zvou organizátoři. Program na náměstí začíná v 15 hodin, vstup je zdarma.