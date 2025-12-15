Výrobnu nové psychoaktivní substance se stimulačním účinkem a vysokou toxicitou celníci odhalili letos v dubnu na Ostravsku. Při razii zajistili 953 kilogramů substance se stimulačním účinkem a vysokou toxicitou.
„Státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Ostravě vypracoval a doručil na Krajský soud v Ostravě obžalobu na celkem osm osob, z nichž pět se i nadále nachází ve vazbě,“ uvedl pro Českou televizi ostravský státní zástupce Libor Malý.
Klefedron patří do skupiny syntetických katinonů, které mohou konkurovat kokainu, amfetaminu či metamfetaminu. Vypadá jako zažloutlý jemný krystalický prášek, lze ho také přidat například do tablet extáze. Cílovou skupinou uživatelů je zejména taneční scéna, návštěvníci tanečních hudebních festivalů a nočních zábav.
Při předávkování selhává srdeční oběh nebo nastává zástava dechu a úmrtí. Při výrobě drogy navíc hrozí výbuchy a požáry, vzniklý odpad je vysoce toxický a může zamořit životní prostředí až na úrovni ekologické havárie.
„Dá se vyrábět poměrně velké množství klefedronu na jeden cyklus,“ vysvětlil letos v dubnu, kdy celníci a policisté výrobnu odhalili, šéf Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych, proč obliba této drogy stoupá. Podle něj může zdárně konkurovat kokainu či metamfetaminu. „Během jednoho víkendu jsou schopni vyprodukovat tunu,“ dodal.
Laboratoře na výrobu syntetických katinonů se v Evropě doposud nejčastěji vyskytovaly v Nizozemsku, Belgii a Polsku.
16. února 2023