„Je připravený koncept podmínek architektonické soutěže a porotci mají za sebou první zasedání,“ potvrdila ostravská radní Markéta Langrová, která má projekt na starosti. Oficiálně město soutěž vypíše hned poté, co její podmínky schválí radní.
Město sýpku v roce 2024 odkoupilo od předchozích majitelů za více než dva miliony korun. „K totální zkáze chyběl jen krůček. Střecha, která byla v havarijním stavu, musela být odstraněna a následně byly staticky zabezpečeny nosné konstrukce,“ popsala Langrová. Zdůraznila, že svinovská sýpka patří k unikátním dokladům předindustriální historie města.
Památkově chráněná budova stojí u křižovatky ulic Nad Porubkou a Bílovecká, kde byla původně svinovská tvrz a později hospodářský dvůr rodu Wilczků.
Uskladnění obilí od půlky 18. století
Objekt tvoří samotná sýpka z kamenného a cihlového zdiva, do které se začalo uskladňovat obilí pravděpodobně kolem roku 1750, a navazující obytný dům z počátku 19. století.
„Co se týče stavebního vývoje sýpky, dochovaných pramenů neexistuje mnoho. Datace krovu vyplývá z průzkumu použitého dřeva,“ doplnila radní. Znalci určili dobu pokácení stromů, ze kterých byly krovy vytesány, právě na období poloviny osmnáctého století.
Prostřednictvím architektonické soutěže chce město najít nejlepší řešení pro skloubení historie s moderním a komfortním zázemím knihovny. Počítá i s přístavbou.
„Chceme, aby tam vzniklo také komunitní centrum s multifunkčním sálem, který bude sloužit knihovně, ale také školám, spolkům či kulturním organizacím,“ řekla Langrová. Předpokládané náklady na rekonstrukci a dostavbu sýpky odhaduje na 98 milionů korun.
Historická sýpka stojí na křižovatce ulic Nad Porubkou a Bílovecká v ostravském obvodu Svinov.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz