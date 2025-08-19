Děti v létě nechtějí nocovat mimo domov, z táborů je nejvíce lákají ty se zvířaty

V kraji existují příměstské tábory nejrůznějšího sportovního zaměření, přírodovědné, poznávací, jazykové, umělecké, adrenalinové a jiné.
„Rodiče mají příměstské tábory raději než pobytové, protože děti zůstávají více méně pod jejich dohledem,“ řekla pedagožka ze Střediska volného času Bruntál Marcela Rozprýmová, která také vede tábory.
Ani samy děti podle ní nemají moc zájem o pobyt mimo domov. „Pokud nejsou v rodinách hlídací babičky, děti nejsou zvyklé být přes noc někde jinde. Odloučení od rodičů moc nedávají,“ míní Rozprýmová.
Bruntálské středisko volného času organizuje i všeobecně zaměřené příměstské tábory, kde děti hrají hry a chodí na výlety.
Takové tábory jsou ale výjimkou, většina jich je speciálně zaměřených. Třeba ve Středisku volného času ve Vratimově tráví skupina dětí ve věku pět až deset let tento týden rozkrýváním záhad.
Tábor se nazývá Detektivové v akci. „Nedávno jsme řešili případ ztraceného pokladu, který děti hledaly,“ řekla vedoucí Tereza Mojžíšková. „Hrajeme hry zaměřené na logické myšlení a postřeh, luštíme tajenky,“ doplnila.
Příští týden začíná ve Vratimově tábor pro malé rybáře s názvem Rybochňapky.
Zájem převyšuje nabídku
Podle šéfa Střediska volného času Juventus Karviná je zájmem o příměstské tábory velký a mnohdy převyšuje nabídku.
„Nechceme rodiče odmítat, a tak máme někde místo plánovaných 30 dětí třeba 36. Když není v rodině babička, je to pro rodiče skvělá služba. Naplněnost táborů to dokazuje,“ uvedl ředitel Jan Firla.
Největší zájem je podle něho o turnusy se zaměřením na takzvané Nerf hry, při kterých se používají plastové zbraně s pěnovými náboji.
„Tyto tábory jsou hned plné. Baví to hlavně kluky. Zájem ovšem je o všechny tábory. Měli jsme i atletický. Plně obsazený je Zvěřiňák, kde děti čekají průzkumné výpravy do lesa,“ dodal Firla.
Španělský kavalír
Některé děti o prázdninách přecházejí z jednoho příměstského tábora do druhého.
„Jsou děti, které absolvují v našich táborech celé prázdniny,“ potvrdila zástupkyně ředitelky Střediska volného času Opava Jana Vondálová.
Tento týden středisko pořádá tři tábory. Na jednom se děti učí plaveckou disciplínu delfínové vlnění, další je turistický s názvem Křížem krajem Jeseníky a třetí se nazývá Hafík.
Lektorkou je Romana Hejduková, která se svým canisterapeutickým španělským kavalírem učí děti, jak se starat o psy. „Pomáhají mi Jimiho krmit, venčit, česat. Učíme se o psech všechno možné. Děti si také vyrábí vlastní časopis o psech,“ popsala Hejduková.
„O všechny tábory se zvířátky je tradičně velký zájem. Poslední srpnový týden máme třetí turnus táboru U koní, který je už opět obsazený,“ doplnila Jana Vondálová.
Rovněž v Bohumíně bude na konci srpna už několikátý turnus jezdeckého příměstského tábora.
„Je o to velký zájem. Naší výhodou je, že máme i vlastního koně. Kroužky jezdectví tak pořádáme celý rok,“ řekl ředitel Domu dětí a mládeže Bohumín Ondřej Veselý.
Hasiči, záchranáři i policie
Ostravský spolek Rozjeď se pořádá příměstské tábory třináctým rokem. V nabídce mají i verzi pro předškoláky s názvem Pohádkový svět.
Na táboře Akademie záchranářů jsou pro děti připravené programy s hasiči, zdravotníky a policií, i kde se naučí první pomoc a zažijí spoustu zábavných her.
„Letos máme přihlášených celkem 650 dětí. Snažíme se, aby náplň byla zajímavá a zábavná,“ řekl šéf organizace Adam Fiala. Spolek nabízí mimo jiné tábor Cesta kolem světa.
Děti sice zůstanou v Ostravě, ale prostřednictvím různých her a aktivit se budou seznamovat s cizími kulturami.
Na příměstské tábory přispívají rodičům zdravotní pojišťovny i někteří zaměstnavatelé.