Děti v létě nechtějí nocovat mimo domov, z táborů je nejvíce lákají ty se zvířaty

Petra Sasínová
  11:42aktualizováno  11:42
O příměstské tábory v Moravskoslezském kraji je větší zájem než o ty pobytové. Příměstské tábory jsou totiž pro mnohé zaměstnané rodiče řešením prázdninových dnů jejich dětí. Městské domy dětí a mládeže, střediska volného času, sportovní kluby a spolky vycházejí vstříc této poptávce.
Fotogalerie4

V ostravském Landek Parku měli letos i příměstský tábor zaměřený na tenisové dovednosti. Zájem byl veliký. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

V kraji existují příměstské tábory nejrůznějšího sportovního zaměření, přírodovědné, poznávací, jazykové, umělecké, adrenalinové a jiné.

„Rodiče mají příměstské tábory raději než pobytové, protože děti zůstávají více méně pod jejich dohledem,“ řekla pedagožka ze Střediska volného času Bruntál Marcela Rozprýmová, která také vede tábory.

Ani samy děti podle ní nemají moc zájem o pobyt mimo domov. „Pokud nejsou v rodinách hlídací babičky, děti nejsou zvyklé být přes noc někde jinde. Odloučení od rodičů moc nedávají,“ míní Rozprýmová.

Bruntálské středisko volného času organizuje i všeobecně zaměřené příměstské tábory, kde děti hrají hry a chodí na výlety.

Takové tábory jsou ale výjimkou, většina jich je speciálně zaměřených. Třeba ve Středisku volného času ve Vratimově tráví skupina dětí ve věku pět až deset let tento týden rozkrýváním záhad.

Tábor se nazývá Detektivové v akci. „Nedávno jsme řešili případ ztraceného pokladu, který děti hledaly,“ řekla vedoucí Tereza Mojžíšková. „Hrajeme hry zaměřené na logické myšlení a postřeh, luštíme tajenky,“ doplnila.

Příští týden začíná ve Vratimově tábor pro malé rybáře s názvem Rybochňapky.

Zájem převyšuje nabídku

Podle šéfa Střediska volného času Juventus Karviná je zájmem o příměstské tábory velký a mnohdy převyšuje nabídku.

„Nechceme rodiče odmítat, a tak máme někde místo plánovaných 30 dětí třeba 36. Když není v rodině babička, je to pro rodiče skvělá služba. Naplněnost táborů to dokazuje,“ uvedl ředitel Jan Firla.

Největší zájem je podle něho o turnusy se zaměřením na takzvané Nerf hry, při kterých se používají plastové zbraně s pěnovými náboji.

„Tyto tábory jsou hned plné. Baví to hlavně kluky. Zájem ovšem je o všechny tábory. Měli jsme i atletický. Plně obsazený je Zvěřiňák, kde děti čekají průzkumné výpravy do lesa,“ dodal Firla.

Španělský kavalír

Některé děti o prázdninách přecházejí z jednoho příměstského tábora do druhého.

„Jsou děti, které absolvují v našich táborech celé prázdniny,“ potvrdila zástupkyně ředitelky Střediska volného času Opava Jana Vondálová.

Tento týden středisko pořádá tři tábory. Na jednom se děti učí plaveckou disciplínu delfínové vlnění, další je turistický s názvem Křížem krajem Jeseníky a třetí se nazývá Hafík.

V ostravském Landek Parku měli letos i příměstský tábor zaměřený na tenisové dovednosti. Zájem byl veliký.
Účastníci příměstského tábora v ostravské zoo po přednášce pracovníka zahrady, hadologa Vladimíra Adámka, se na vlastní kůži seznamují s krajtou hnědou. Ta měří tři metry a váží 23 kilo.
Ostravská zoo otevřela Motýlí louku, kde se návštěvníci seznamují s živočichy na louce. Skupinu dětí z příměstského tábora v zoo po louce provází pracovnice výukového pavilonu Jana Kovářová.
Na příměstských táborech si mohou děti vyzkoušet například horolezeckou stěnu, tak jako tomu bylo letos o jarních prázdninách na příměstském táboře v Opavě.
4 fotografie

Lektorkou je Romana Hejduková, která se svým canisterapeutickým španělským kavalírem učí děti, jak se starat o psy. „Pomáhají mi Jimiho krmit, venčit, česat. Učíme se o psech všechno možné. Děti si také vyrábí vlastní časopis o psech,“ popsala Hejduková.

„O všechny tábory se zvířátky je tradičně velký zájem. Poslední srpnový týden máme třetí turnus táboru U koní, který je už opět obsazený,“ doplnila Jana Vondálová.

Rovněž v Bohumíně bude na konci srpna už několikátý turnus jezdeckého příměstského tábora.

„Je o to velký zájem. Naší výhodou je, že máme i vlastního koně. Kroužky jezdectví tak pořádáme celý rok,“ řekl ředitel Domu dětí a mládeže Bohumín Ondřej Veselý.

Hasiči, záchranáři i policie

Ostravský spolek Rozjeď se pořádá příměstské tábory třináctým rokem. V nabídce mají i verzi pro předškoláky s názvem Pohádkový svět.

Na táboře Akademie záchranářů jsou pro děti připravené programy s hasiči, zdravotníky a policií, i kde se naučí první pomoc a zažijí spoustu zábavných her.

„Letos máme přihlášených celkem 650 dětí. Snažíme se, aby náplň byla zajímavá a zábavná,“ řekl šéf organizace Adam Fiala. Spolek nabízí mimo jiné tábor Cesta kolem světa.

Děti sice zůstanou v Ostravě, ale prostřednictvím různých her a aktivit se budou seznamovat s cizími kulturami.

Na příměstské tábory přispívají rodičům zdravotní pojišťovny i někteří zaměstnavatelé.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české prince a princezny?

Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...

Metro B čeká dvakrát stopka. Víkendové výluky změní dopravu ve velké části Prahy

Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ulice Oddechová. Tady je nové přírodní koupaliště s pláží, sportovištěm i akcemi nedaleko Prahy

Jen 20 minut od centra Prahy se otevřelo nové koupaliště JEZERO.OOO, které je víc než jen místem pro osvěžení. Návštěvníkům nabízí nejen možnost koupání v přírodním zatopeném jezeře, ale také stánek...

Jako první Češka bude reprezentovat na světové soutěži krásy pro trans ženy. Aby byla konkurenceschopná, musela shodit patnáct kilo

Česká republika bude letos vůbec poprvé zastoupena na světové soutěži krásy transgender žen v Thajsku – Miss International Queen. Stane se tak díky modelce Martině Sobkové, která se narodila jako...

Počasí nás při natáčení kupodivu neposlouchalo, říká k novému kriminálnímu seriálu režisérka Alice Nellis

Již tuto sobotu mohou diváci zhlédnout na obrazovkách streamovací platformy prima+ a přesně o týden později také na obrazovkách klasické Primy první epizodu nového kriminálního seriálu Mladá krev....

19. srpna 2025  12:57

Na Kolínsku našli mrtvou seniorku, podezřelý z vraždy boural s jejím autem

Policie od pondělního odpoledne vyšetřuje vraždu starší ženy v Ratenicích na Kolínsku. Obětí je osmasedmdesátiletá seniorka, podezřelého sedmadvacetiletého muže policie zatím neobvinila. Hlídky ho...

19. srpna 2025  8:02,  aktualizováno  12:51

Dlouhá kolej i jeřáb. V Hradci vylepšují zázemí pro údržbu nové flotily vlaků

České dráhy vybudují v depu v Hradci Králové za 218 milionů korun zázemí pro servis a údržbu nových regionálních vlaků RegioFox a RegioPanter. Stavbaři ve Středisku údržby rekonstruují část stávající...

19. srpna 2025  12:12,  aktualizováno  12:49

Jak Portu mění české investování: Příběh platformy oceňováné Zlatou korunou

19. srpna 2025  12:43

Vzácné koberce, mistrovský nábytek. Skvostnou Grossmannovu vilu odívají do luxusu

Architektonická perla Ostravy, loni opravená Grossmannova vila, již brzy osloví návštěvníky také novým nábytkem, koberci, textiliemi a dalšími zdobnými prvky. „Jedná se o unikátní kusy, které...

19. srpna 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Na dálnici D11 u Nymburka hořel kamion, plameny zasáhly kabinu i návěs

Na 15. kilometru dálnice D11 na Nymbursku ve směru na Hradec Králové hořel v úterý dopoledne kamion. Dálnice proto byla zhruba hodinu uzavřená. Na místo vyjely záchranné složky, nikdo se nezranil.

19. srpna 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Všímavý muž s dronem navedl hasiče k požáru lesa, kouř zpozoroval na procházce

U Kostelce nad Černými lesy nedaleko Prahy hořelo v pondělí večer v lese, hasiči objevili pět ohnisek a zlikvidovali je. K požáru je navedl muž s dronem, který si ohně všiml na procházce.

19. srpna 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

V centru Pardubic postaví dalších třicet bytů, tentokrát na Karlovině

Společnost CFIG, která nedávno v Pardubicích otevřela nové administrativní centrum Palachovka a buduje bytový dům u Kostelíčka, postaví další byty v centru města. V ulici Karla IV. by jich mělo být...

19. srpna 2025  12:22,  aktualizováno  12:22

Vouchery do Jeseníků v Olomouckém kraji vyprodali, sousední kraj je ještě nabízí

Lidé si v Olomouckém kraji už rozebrali všechny vouchery na cenově zvýhodněné pobyty v Jeseníkách, jejichž registrace začala v pondělí ráno. Poslední poukázky na slevy v celkové hodnotě deset milionů...

19. srpna 2025  12:12,  aktualizováno  12:12

Los Emil zavítal i do Břeclavi, od městské policie se dočkal básničky

K městům, která se mohou pochlubit přítomností losa Emila, se přidala také Břeclav. Letní zvířecí hvězda Česka tudy prošla v noci na neděli a zachytil ji kamerový systém. Emil se při nízkém provozu v...

19. srpna 2025  12:12,  aktualizováno  12:12

Škola Spolu v Olešné má i druhý stupeň. A je mnohem blíž přírodě

Žádné známky, méně domácích úkolů, individuální a partnerský přístup, hodně pohybu i pobytu venku. To je jenom několik specifik typických pro základní Školu Spolu. Zařízení, které už od roku 2021...

19. srpna 2025  12:12,  aktualizováno  12:12

Finshape rozšiřuje nabídku produktů a služeb akvizicí věrnostní platformy

19. srpna 2025  12:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.