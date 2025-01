Moravskoslezské automobilky i výrobce dílů čeká dlouhý a těžký rok

„Ve vzduchu je cítit bouřka. Důsledky pandemie a vysoké ceny energií už jako argumenty pro slabší výsledky manažerů nefungují, potenciál pro zlepšení výkonnosti je potřeba hledat jinde a jinýma očima,“ varuje například Libor Witassek, ambasador České manažerské asociace.

A jeho slova potvrzují také zveřejněné výsledky vrcholných zástupců automotive segmentu i automobilek.

Ty v kraji fungují dvě, ani jedna není s výsledky loňského roku zřejmě úplně spokojena.

Například automobilka Hyundai vyrobila ve své nošovické továrně v roce 2024 meziročně o deset tisíc vozů ročně méně. „Nošovická automobilka loni vyrobila 330 890 aut. O rok dříve to bylo 340 500 vozidel,“ konstatoval Jan Rodek z PR zastoupení firmy.

Výrobní linka zpomalí

A pro letošek plánují Nošovičtí další pokles, včetně snížení počtu zaměstnanců.

„S ohledem na plánované snížení výroby automobilka očekává zařazení několika nevýrobních dnů a zpomaluje rychlost linky z 66 na 60 vozidel za hodinu. Zhruba o stovku poklesne počet zaměstnanců, a to kombinací přirozené fluktuace a snížení počtu agenturních zaměstnanců,“ doplnil Jan Rodek plány pro letošní rok.

Výrobce nákladních automobilů, kopřivnická Tatra, ještě loni na jaře chtěl v počtu vyrobených vozů pro rok 2024 růst ve stovkách.

„Pro rok 2024 plánujeme zvýšit počet vyrobených a prodaných vozů o stovky kusů, nárůst by tedy měl být mnohem výraznější než v minulých letech,“ představil v březnu loňského roku tehdejší generální ředitel Tatra Trucks Lukáš Andrýsek v souvislosti s oznámením o investici ve výši 700 milionů korun, která by měla Tatře během tří let umožnit nárůst výroby až na 2 500 vozů ročně.

Výsledný nárůst výroby pro rok 2024 činil u Tatry oproti plánům „pouhých“ 97 vozů, firma zákazníkům prodala 1 548 vozů, a zaznamenala tím meziroční růst výroby o téměř deset procent.

„I když růst výroby na počet kusů nebyl tak výrazný, meziročně vzrostl podíl složitějších vozidel s vyšším počtem náprav,“ komentoval výsledky roku 2024 mluvčí automobilky Tatra Andrej Čírtek.

Jelikož se avizovaná modernizace podle mluvčího firmy do výroby ještě projevit nemohla, mohlo by být právě nesplnění plánovaných cílů jedním z důvodů změn v nejvyšším vedení Tatry, ke kterým před několika týdny došlo.

Novým generálním ředitelem se stal Kristijan Fiket, Lukáš Andrýsek se stáhl na svou pozici předsedy představenstva, kterou současně vykonával.

„Protože se ještě neprojevily běžící investice do výroby, zlepšení výsledků bylo dosaženo zejména díky obrovskému nasazení zaměstnanců. Platí, že na trhu lze zejména díky zakázkám z vojenské oblasti prodat podstatně větší počet vozidel, než kolik byla loňská výrobní kapacita,“ doplnil Andrej Čírtek.

Složitěji i u subdodavatelů

Složitá situace v automobilkách napříč Evropou se projevuje i u jejich subdodavatelů.

„Zakázky nám poklesly zhruba o deset procent, což se ještě dá ustát různými systémovými opatřeními. Samozřejmě hledáme i nové trhy, dodavatele i odběratele,“ přiblížil situaci na trhu jednatel vratimovské společnosti KES – kabelové a elektrické systémy Martin Svozil.

Vedle problémů s odbytem musejí manažeři českých firem i letos bojovat s rostoucími náklady, od elektřiny, kdy se zdejší ceny vyrovnají těm německým, přes materiály až po platy zaměstnanců.