Technici prozkoumali skrytou místnost v podzemí opravované Bredy

Autor: ČTK
  14:04aktualizováno  14:04
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Technici inspekční kamerou prozkoumali dosud neznámou místnost, kterou před časem našli v podzemí opravovaného obchodního domu Breda v Opavě. Záběry potvrdily, že je zanesená bahnem a sutí. Vedení magistrátu ji dá vyčistit. ČTK to dnes řekl mluvčí města Roman Konečný. V době otevření v roce 1928 byla Breda největším obchodním domem v republice.

Průzkum suterénu, vyvolaný nutností zajistit objekt proti spodní vodě, přinesl před několika týdny objev, který zaskočil i zkušené stavaře. Místnost je v nejnižší části budovy, v druhém podzemním podlaží, přímo pod historickým schodištěm, které bylo náhodně objeveno v roce 2024. Zatím je tento prostor přístupný pouze malým průduchem ve zdi.

Právě touto dírou se do nitra historie podívali lidé poprvé po desítkách let. "Místnost je zavalená bahnem a sutí a je velkým otazníkem, co všechno se uvnitř skrývá. Abychom se tam vůbec mohli podívat, museli jsme použít malou inspekční kameru na teleskopické tyči," uvedl primátor Tomáš Navrátil (ANO). Záběry z kamery podle něj potvrdily, že jde o prostor vyplněný sedimenty a stavebním materiálem, který jako by zamrzl v čase. "Už jsme si mysleli, že tuto budovu velmi dobře známe, přesto jsme narazili na něco mnohem staršího, než je budova samotná. Určitě se chceme dostat dovnitř a uvidíme, jaké překvapení nás tam čeká," dodal.

Není to první překvapivý nález v Bredě. Předloni technici našli historické schodiště, které bylo desítky let zazděno v útrobách budovy. Toto schodiště patřilo původnímu obchodnímu domu a vedlo do suterénního obchodu.

Správce budovy Marek Zygula uvedl, že současná Breda vznikla na místě tří domů. "Devítka a osmička šly k zemi, jedenáctka jediná zůstala a pořád se nám její půdorys opisuje i v současné budově," řekl. Důvodem byla skutečnost, že obchodník David Weinstein nechtěl přerušit podnikání ani během stavby v letech 1927 až 1928. V původním obchodním domě se tak prodávalo až do poslední chvíle, zatímco se nad ním i kolem něj zdvihala moderní konstrukce dnešní budovy.

Zatímco historici čekají, až se podaří vyčistit nově objevené prostory od nánosů bahna a vody, rekonstrukce zbytku budovy běží naplno. Aktuálně pokračuje druhá etapa opravy unikátní kopule bezmála za 20 milionů korun. Zahrnuje jak technické zajištění konstrukce, tak i velmi citlivou obnovu historických detailů. Před dokončením je i nový bezbariérový multifunkční prostor v přízemí budovy, který ještě před dokončením stavby nabídne sál pro 200 lidí s kompletním technickým zázemím. Určený bude pro kulturní, společenské i firemní akce. Otevření je plánováno na červen.

V době otevření v roce 1928 byla Breda největším obchodním domem v republice. Stavba poslední desetiletí chátrala. Kulturní památku, která patřila zkrachovalé firmě podnikatele Kamila Kolka, získalo město v roce 2022 za 39,5 milionu korun. Celkové náklady na rekonstrukci před lety měly být původně okolo 300 milionů korun, nyní jsou o 200 milionů vyšší. Roční provoz budovy s 10.000 metry čtverečními by měl stát asi 17,7 milionu korun.

Po opravě by objekt měl nabídnout tržnici, restauraci, kavárnu i prostory k pronájmu. Architekti rovněž počítají s vytvořením náměstí před budovou. Na transformaci Bredy se podílí bruselský ateliér OFFICE Kersten Geers David Van Severen, brněnský ateliér GRAM a slovenský kolektiv Spolka. Architekti chtějí vrátit Bredě původní lesk a otevřít prostor lidem.

